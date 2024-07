La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo ante banqueros globales reunidos en la Ciudad de México que el eje de su administración será continuar con el proyecto de prosperidad compartida.

En un comunicado, la Conferencia Monetaria Internacional (IMC, por sus siglas en inglés) informó la participación de Sheinbaum en su conferencia anual realizada por primera vez en la capital del país, en donde resaltó que el desarrollo económico del país tiene que reflejarse en bienestar para las y los trabajadores mexicanos y no solo en los indicadores macroeconómicos de inversión.

En ese sentido, dijo, lo que se buscará realizar de la mano de empresarios, a través de la coordinación con Altagracia Gómez quien presidirá durante su gobierno un Consejo Empresarial.

En el proyecto de nación que presentó ante las y los miembros del IMC, destacó la implementación del Plan Nacional de Energía, un Plan Nacional Hídrico, un Plan de Desarrollo Profesional y Técnico; así como un Plan Nacional de Infraestructura que incluye la construcción de carreteras, aeropuertos y nuevos kilómetros de trenes de pasajeros; además de la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Destacó también el Plan Nacional de Seguridad, basado en la atención a las causas y la cero impunidad, además de un Plan de Vivienda para construir un millón de nuevas casas dignas y accesibles para las y los mexicanos.

“A lo largo de dos días de trabajo, los asistentes a la reunión del IMC dialogaron sobre los retos y oportunidades del sistema financiero global, así como los ejes que seguirá la banca en comercio internacional, sostenibilidad, innovación, el uso de inteligencia artificial y los escenarios financieros, económicos y sociales que se vislumbran durante los próximos meses”, informó el IMC.

El IMC es presidido por Carlos Torres Vila Presidente global de BBVA. En la reunión también fungió como anfitrión Héctor Grisi Checa consejero delegado de Grupo Santander.

En la reunión participaron también el ex gobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda y actual director general del Banco de Pagos Internacionales Agustín Carstens; así como el ex gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León. Sin embargo, no interactuaron con la virtual presidenta electa de México.

En esta edición de la conferencia, se dieron cita presidentes y directores generales de aproximadamente 60 de las principales instituciones financieras de cerca de 20 países, junto con gobernadores de bancos centrales, autoridades financieras y funcionarios de agencias multilaterales, y que tuvo como propósito analizar el entorno económico y financiero global en el que operan las entidades bancarias.

