La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) pidió a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, concentrar las actividades de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y que permita a las empresas privadas trabajar en construcción.

“Creemos y estamos convencidos de que el Ejército debería de dedicarse exclusivamente a los temas de seguridad nacional y nosotros a construir. Lo hemos dicho, y con todo respeto: además de hacer equipo con la presidenta, vamos a seguirle insistiendo que el Ejército regrese a sus cuarteles”, dijo Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC.

En conferencia de prensa, el ejecutivo urgió al nuevo gobierno federal a incrementar al doble la inversión pública en infraestructura.

Señaló que la inversión en infraestructura, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) debe subir a 5% o 6%, lo que sería el doble de lo que actualmente se ejerce cada año.

Al respecto añadió que la inversión debería ser sostenida durante todo el sexenio en aras de responder a la mayor necesidad de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

Méndez Jaled consideró que la administración federal que iniciará en octubre de 2024 debe priorizar la planeación de las obras para evitar sobre costos y retrasos.

En ese sentido, sobre los proyectos que emprenderá inmediatamente la administración de Sheinbaum, dijo que analizarán qué es lo que se va a licitar inmediatamente, pero apreciaron respetar los tiempos y los procesos para edificar de forma sostenida.

Dentro de las urgencias mayores que observa la CMIC, están las de energía donde empresas como proveedoras y contratistas tienen cuentas por cobrar con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, Méndez Jaled explicó que en la actualidad las empresas afiliadas a la Cámara no han presentado una queja al respecto, por lo que llamó a los constructores a "que nos digan dónde y cuánto se les debe", pues aún no hay nada formal sobre la mesa. Sin embargo mencionó que es principalmente es en los estados del sur.





