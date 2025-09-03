Sin que todavía esté a la venta al público en general, la nueva moneda de plata conmemorativa de los 100 años de la Fundación del Banco de México (Banxico) ya subió de precio y lo seguirá haciendo en la medida en que se incrementa su demanda.

Desde el pasado 25 de agosto, fecha en que se anunció su puesta en circulación, se tenía un estimado de más de 600 pesos el costo de la nueva pieza.

Pero ahora, según cálculos del personal de la tienda de la Casa de Moneda de México, será de más de 3 mil 500 pesos, pero en opinión de expertos en numismática quizá rebase los 5 mil pesos.

¿Cómo es la moneda conmemorativa de Banxico?

La moneda es de plata, tiene forma circular, un valor facial de 10 pesos, y su contenido es de dos onzas de plata de ley 0.999.

Banxico informó el pasado 25 de agosto que fue acuñada por la Casa de Moneda de México.

Tiene como características en su anverso, al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, incluye la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino; mientras que el marco es liso.

En el reverso muestra al centro y ligeramente desfasado hacia la izquierda el edificio principal del Banco de México, arriba, en tres líneas, el logotipo y leyenda de la conmemoración: “100. 1925-2025. BANCO DE MÉXICO”.

En el borde superior siguiendo el contorno la leyenda “CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO”.

A la derecha aparece la denominación “$10” y debajo la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.

"Sera una rebatinga"

En una visita que realizó EL UNIVERSAL a la tienda de la Casa de Moneda que se encuentra sobre Paseo de la Reforma, se pudo constatar que muchos coleccionistas están atentos a que llegue la nueva pieza.

Para ingresar a la tienda se tiene que cumplir ciertos requisitos de seguridad como precaución para evitar asaltos como el que ocurrió en agosto de 2019.

No se permite usar el celular al interior ni tomar fotografías.

Hay que registrarse y dejar una identificación oficial, de preferencia la credencial para votar.

Oficiales realizan una inspección a los bolsos y mochilas de los visitantes.

También hacen una revisión corporal con un bastón de seguridad para identificar que no ingresen con armas.

Mide avisa a usuarios que todavía no llegan las monedas del centenario. (27/08/25) Foto: Leonor Flores

Trabajadores de la tienda dijeron desconocer cuándo estará a la venta, pues no es responsabilidad de la Casa de Moneda ponerla en circulación.

Uno advirtió que entre más tiempo pase será “una rebatinga” pues la nueva moneda ya es una de las más preciadas, pese a que aún no está a la venta y sin que nadie la haya visto ni tocado.

Hasta el momento, sólo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tiene una que le entregó la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja durante la ceremonia del festejo del centenario del banco Central en el Museo Interactivo de Economía.

