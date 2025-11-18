La mañana de este martes, la red social X presenta fallas al intentar ingresar a la plataforma, así como para cargar o visualizar contenido, de acuerdo con reportes de los usuarios.

Los principales problemas reportados por los usuarios de la red antes conocida como Twitter son con la carga, la conexión del servidor y con el sitio web, según Downdetector.

Hasta el momento, la plataforma, propiedad del empresario Elon Musk, no ha emitido alguna comunicación al respecto.

