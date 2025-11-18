Más Información

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

En el Senado también llueven los justificantes

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

“Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita”

La mañana de este martes, la red social X presenta fallas al intentar ingresar a la plataforma, así como para cargar o visualizar contenido, de acuerdo con reportes de los usuarios.

Los principales problemas reportados por los usuarios de la red antes conocida como Twitter son con la carga, la conexión del servidor y con el sitio web, según Downdetector.

Hasta el momento, la plataforma, propiedad del empresario Elon Musk, no ha emitido alguna comunicación al respecto.

