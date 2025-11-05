Más Información

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.59 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.47% o 9 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Elterminó este miércoles en 19.08 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.31% o 6 centavos por debajo del cierre del martes.

La apreciación del peso se debe al incremento del apetito por riesgo durante la sesión, lo que permitió ganancias para la mayoría de las divisas de economías emergentes, así como en el mercado de capitales, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

Los mercados de capitales a nivel global cerraron la sesión con ganancias generalizadas ante la expectativa de que laEn Wall Street, el Dow Jones registró un avance de 0.48%, luego de dos sesiones de caídas; el Nasdaq Composite mostró una ganancia de 0.65%, luego de caer 2.04% en la sesión anterior; en tanto que el S&P 500 subió 0.37%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.58%, hilando dos sesiones al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico de 63 mil 382.80 puntos intradía. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Centro, con un alza de 7.66%; Televisa, 5.16%; Grupo México, 4.01%; Banregio, 4%; y Qualitas, 3.81%.

En el mercado de materias primas, el petróleo WTI de referencia para la mezcla mexicana, cerró la sesión cotizando en 59.60 dólares por barril, con una caída de 1.59%, ligando dos sesiones a la baja.

Por el contrario, el oro cerró la sesión cotizando en 3 mil 984 dólares por onza, con una ganancia de 1.31%, debido a un rebote, luego de tres sesiones al hilo a la baja.

