Los operativos carreteros que redujeron los delitos contra el autotransporte de carga en ciertos tramos provocó el desplazamiento parcial de la delincuencia a otros puntos, dijo la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

En un comunicado, el organismo explicó que detectó, a través de sus servicios de información e inteligencia, que los grupos criminales que cometen robos en las autopistas de México a Saltillo y de Puebla a Veracruz se movieron a otros tramos.

Para la ruta que corre del Centro al Norte del país esos nuevos puntos en los que ahora opera la delincuencia son: Coyotepec, Huehuetoca, Tepotzotlán y Soyaniquilpan, en el Estado de México; El Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro y San Juan del Río en Querétaro; San José Iturbide en Guanajuato; así como Guadalcázar y Santa María del Río en San Luis Potosí.

Lee también Sheinbaum destaca colaboración con gobernadora Maru Campos; anuncia rehabilitación de carreteras en Chihuahua

Mientras que en la autopista México-Veracruz los tramos en los que ahora operan los delincuentes son: Maltrata, Quecholac y Tlahuapan en Puebla.

Familia libra intento de asalto y persecución en la carretera México - Texcoco con ingeniosas maniobras. Foto: Captura TikTok

La asociación expuso que esta información la compartirán con la Guardia Nacional como parte de la estrategia de colaboración que tienen con el gobierno, porque si bien hay operativos exitosos en donde hay disminuciones mayores al 10%, hay otros tramos en los que hay incrementos mayores al 10%.

“A través del diseño de un mecanismo de mapeo de ambas vías de comunicación identificadas como la México 57D y la México 150D, se encontró que hay resultados exitosos en el combate a los delitos en varios tramos de ambos trayectos, pero también una migración parcial de los delincuentes hacia otros puntos de ambas autopistas”, precisó.

Lee también Fuga de gas natural genera movilización en carretera Mérida–Progreso, Yucatán

Especificó que fueron exitosos los operativos Balam de la Guardia Nacional, Operativo Escalón y el Plan Cero Robos.

El presidente de la agrupación empresarial, Luis Villatoro, dijo: “ANERPV seguirá contribuyendo con su experiencia, tecnología y equipo de profesionales para aportar información oportuna y precisa a las diversas autoridades del país, fundamentalmente a la Guardia Nacional, con el único fin de apoyar sus estrategias y permitirles detectar los cambios que se registren en el robo de vehículos de carga”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm