Ante la transformación que vive el sector financiero en México, se requiere un regulador mucho más agresivo y con mejor actitud para favorecer el desarrollo de empresas, opinó Alfonso Romo, presidente honorario de Vector Casa de Bolsa.

“Debemos tener una Comisión Nacional Bancaria y de Valores mucho más agresiva. Comparando con otros países, nos cuesta 3.5 veces más la regulación en México que en Estados Unidos. Allá sacan un nuevo producto, se tardan mes y medio, y acá año y medio. Con esa lentitud México no se va a montar en la velocidad en que el mundo está sometido. Si no nos ponemos las pilas no vamos a aprovechar el nearshoring. Eso es preocupante. Tenemos que ser mucho más agresivos”, dijo el también exjefe de la Oficina de Presidencia de la República.

En conferencia de prensa por el 50 aniversario de Vector, Alfonso Romo resaltó que, ante la irrupción de tecnologías, como la inteligencia artificial, el país enfrenta el reto de incorporar a gran parte de la población a las nuevas tendencias.

“Tenemos un reto de reentrenar a toda la gente mayor de 40 a 45 años en toda esta revolución tecnológica. Si para uno es difícil entender lo que pasa, imagínense en los diferentes segmentos de la población. No es lo mismo hablar de grandes empresarios poderosos o universidades muy capaces. Ese es el reto de México. Cómo abrazamos culturalmente toda esta revolución y nos montamos en esta ola”, indicó.

Romo se pronunció por tener mejor capital humano y un regulador que vislumbre las oportunidades actuales para el país.

“La oportunidad está, la realidad geopolítica nos puso aquí, no hicimos nada para tenerla, pero está. Necesitamos que la actitud del gobierno sea agresiva en la modernización. Si no tenemos una Comisión Nacional Bancaria y de Valores que vea lo que en México se puede aprovechar, se regule y que se agilice, va a ser muy difícil”, señaló.

Vector apuesta por seguir ganando participación de mercado, y buscará alcanzar 300 mil millones de pesos en activos custodiados en 2025, además de que analiza expandirse a otros países.

El director general de Vector, Edgardo Cantú, comentó que este año la estrategia de diversificación geográfica continuará fortaleciendo la presencia que tiene la institución en los mercados internacionales, especialmente Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay y Panamá.

Vector estimó que 2024 y 2025 será positivo para las inversiones, pero se necesitarán buenas estrategias de gestión para sortear los retos macroeconómicos y geopolíticos que dan incertidumbre en el mercado.