Más Información
Así es el lanzacohetes ruso que usaba “El Mencho”; fue utilizado en 2015 para derribar helicóptero de la Fuerza Aérea
Gabinete de Seguridad descarta incendio de vehículos en Apatzingán; reporta incidentes en Coalcomán y Aguililla
Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más
Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos
Debido a los acontecimientos registrados en diversas zonas del estado de Jalisco y otras entidades del país, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) hizo un llamado a autoridades y miembros de la sociedad civil para salvaguardar la seguridad y el bienestar de huéspedes, colaboradores y familias, siendo en este momento la prioridad absoluta de sus afiliados.
Las cadenas de hoteles afiliadas a la ANCH en dichas plazas continúan operando bajo protocolos internos de seguridad y hospitalidad, brindando acompañamiento a huéspedes nacionales y extranjeros que requieran permanecer en el destino mientras se restablecen las operaciones aéreas.
Asimismo, diversas cadenas hoteleras ya se encuentran ejecutando sus políticas de protección como no cobro por cambios o cancelaciones, descuentos en estancias extendidas, así como en centros de consumo, noches en cortesía, entre otros, con el fin de apoyar ante esta situación extraordinaria a los visitantes.
Lee también Comienzan a reprogramar corridas de autobuses en la Central de Autobuses del Norte; fueron canceladas por bloqueos y violencia
Los hoteles en los destinos señalados mantienen comunicación permanente con autoridades locales y federales, así como con las cámaras empresariales correspondientes para determinar líneas de acción e impacto en la actividad productiva.
“Reiteramos el llamado a atender exclusivamente información oficial y a seguir las indicaciones de las autoridades competentes.
“La industria hotelera mexicana mantiene su compromiso con la responsabilidad, la coordinación institucional y la protección de quienes nos visitan”, indicó la ANCH, en un comunicado.
General Atlantic lidera inversión en Banamex; afirma que concreta su mayor apuesta de capital en México
desa
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]