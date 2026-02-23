Más Información

Fuga en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; 23 reos escapan y muere un custodio

Fuga en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; 23 reos escapan y muere un custodio

Así es el lanzacohetes ruso que usaba “El Mencho”; fue utilizado en 2015 para derribar helicóptero de la Fuerza Aérea

Así es el lanzacohetes ruso que usaba “El Mencho”; fue utilizado en 2015 para derribar helicóptero de la Fuerza Aérea

Gabinete de Seguridad descarta incendio de vehículos en Apatzingán; reporta incidentes en Coalcomán y Aguililla

Gabinete de Seguridad descarta incendio de vehículos en Apatzingán; reporta incidentes en Coalcomán y Aguililla

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco

Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco

Debido a los acontecimientos registrados en diversas zonas del estado de y otras entidades del país, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) hizo un llamado a autoridades y miembros de la sociedad civil para salvaguardar la seguridad y el bienestar de huéspedes, colaboradores y familias, siendo en este momento la prioridad absoluta de sus afiliados.

Las cadenas de hoteles afiliadas a la ANCH en dichas plazas continúan operando bajo protocolos internos de seguridad y hospitalidad, brindando acompañamiento a huéspedes nacionales y extranjeros que requieran permanecer en el destino mientras se restablecen las operaciones aéreas.

Asimismo, diversas cadenas hoteleras ya se encuentran ejecutando sus como no cobro por cambios o cancelaciones, descuentos en estancias extendidas, así como en centros de consumo, noches en cortesía, entre otros, con el fin de apoyar ante esta situación extraordinaria a los visitantes.

Lee también

Los hoteles en los destinos señalados mantienen comunicación permanente con autoridades locales y federales, así como con las cámaras empresariales correspondientes para determinar líneas de acción e impacto en la actividad productiva.

“Reiteramos el llamado a atender exclusivamente información oficial y a seguir las indicaciones de las autoridades competentes.

“La industria hotelera mexicana mantiene su compromiso con la responsabilidad, la coordinación institucional y la protección de quienes nos visitan”, indicó la ANCH, en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]