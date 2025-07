La reducción del envío de remesas a México de 4.6% en términos anuales registrada en mayo ya refleja el temor a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, dijo el departamento de Estudios Económicos de Banamex.

“Toda esta incertidumbre, todo este temor de que puedan ser aprendidos los trabajadores que no tienen documentos y que no salgan a trabajar. Ahí creo que esa es la parte más importante", dijo la directora de Estudios Económicos Banamex, Guillermina Rodríguez.

En conferencia de prensa, la especialista, explicó que la posible aprobación de un impuesto de 1% en el envío de remesas desde Estados Unidos sería absorbido por los mismos migrantes; sin embargo, el riesgo de una menor generación de empleo para migrantes sí puede reflejarse en un menor flujo de dólares a nuestro país.

“No vemos gran problema con que absorban este 1% las personas y los trabajadores hacia México. Lo que es más preocupante es que no haya empleo para los trabajadores migrantes en Estados Unidos o que por todas esas medidas migratorias no puedan salir a trabajar o no puedan salir a enviar las remesas.

"Entonces esto creo que sí, sí pudiera tener mayor impacto y que es probablemente lo que ocurrió en mayo ya con todas esas medidas de persecución migratoria”, dijo la experta de Banamex.

Sin embargo, detalló que la debilidad que está mostrando el dólar y que se mantendrá en los próximos meses, significará el ingreso de más pesos para las familias, lo cual, aunado una menor inflación, podría representar un crecimiento de 10% en remesas al cierre del año.

La posible aprobación de un impuesto de 1% en el envío de remesas desde Estados Unidos sería absorbido por los mismos migrantes. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Relación tensa entre EU y México afecta planeación de negocios; estancamiento económico podría extenderse

El director de Estudios Económicos Banamex, Sergio Kurczyn, dijo que la relación entre México y EU, la incertidumbre por la resolución de la política arancelaria del presidente Donald Trump, así como la evidente falta de comunicación entre ambos países, sigue impactando las expectativas de la actividad de la economía en 2025.

“Es una relación que está tensa y que por lo tanto es negativa para la planeación de los negocios en México, entonces esa parte nos parece que es desfavorable para la economía mexicana”, resaltó.

La institución financiera mantiene una perspectiva de crecimiento cero en 2025 sobre el Producto Interno Bruto de México, en un contexto donde el consumo, así como el crédito de la banca, muestran un desempeño a la baja.

“Es posible que el estancamiento de la economía se extienda”, dijo el subdirector de Estudios Económicos Banamex, Rodolfo Ostolaza.

