Las medidas para combatir la evasión de empresas que abusan de las deducciones de impuestos y las pérdidas fiscales que se plantean como parte del Paquete Económico 2027 dejarán ingresos de aproximadamente 140 mil millones de pesos.

Así lo destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Abraham Amador Zamora, en conferencia de prensa, quien aseguró que el gobierno federal va por buen camino en materia de consolidación fiscal y para lograr que Pemex salga de su endeudamiento.

Al explicar los principales puntos de los cambios fiscales que se están poniendo a consideración del Congreso de la Unión, mencionó que en general hay modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que tienen como finalidad incrementar los ingresos públicos y dar sustento para el presupuesto de 2027.

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“En su conjunto estimamos un monto cerca de 140 mil millones de pesos en las distintas vertientes; es un estimado cuidadoso”, manifestó.

Por su parte, el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, reiteró el monto que obtendrán el próximo año si es que diputados y senadores aprueban la propuesta.

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“De las medidas que se están contemplando para controlar el tema de las deducciones que realizan las empresas, se están contemplando 140 mil millones de pesos”, indicó.

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Comentó que para hacer la propuesta se analizó el comportamiento de los contribuyentes en los últimos cinco años y se encontró que las empresas que presentaron su declaración con ingresos positivos, 60% lo hizo con tasa efectiva cero.

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Es decir, acusó, no están pagando impuestos; esto porque 70% realiza deducciones mayores a sus ingresos, mientras que 30% reporta pérdidas que se permiten restar de los gravámenes en ejercicios subsecuentes.

Así, sólo 40% de la base de contribuyentes son empresas que presentan ingresos.

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Señaló que ese comportamiento es recurrente. Encontraron que más de 50 mil empresas han reportado pérdidas durante cinco años consecutivos y 130 mil compañías lo hacen en tres ejercicios continuos. De ahí que, para atender a esa problemática, proponen un esquema para limitar deducciones de impuestos.

Mencionó que cuando las empresas regularicen su situación, se les permitirá volver a deducir, lo que significa que no perderán dicho beneficio pues tendrán 20 años, es decir 10 años más de lo que marca la ley.

Además, mencionó que hay otras acciones que se están solicitando para combatir el contrabando, la evasión y subvaluación en aduanas, por las que se podrían obtener 45 mil millones de pesos en ese rubro.

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