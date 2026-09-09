El gobierno federal pretende combatir con más fuerza la evasión y elusión de empresas y el contrabando de combustibles.

Con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que forman parte del Paquete Económico 2027, plantean nuevos mecanismos de control para cerrarle el paso a evasores y defraudadores.

Al mismo tiempo se buscará mayor equidad tributaria, dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, en su discurso en la ceremonia de entrega del paquete en la Cámara de Diputados.

Van en el sentido de que la contribución de las empresas será más consistente con su capacidad económica, y continúen los mecanismos para el combate a la evasión y elusión fiscal, aseguró.

“Se cerrará el camino al uso de factureras como forma para acreditar deducciones”, advirtió.

Dichos esfuerzos, dijo, permitirán ampliar el espacio fiscal disponible para financiar las prioridades de política económica.

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Así, desde el 1 de julio de 2027 toda la cadena de suministro de combustibles automotrices del tipo gasolinas y diesel estará sujeta a mayores controles fiscales y a un mecanismo de pago de cuota del IEPS como lo hacen fabricantes, productores e importadores.

Esto con el fin de reducir los espacios para la simulación de operaciones, el uso indebido de comprobantes fiscales y prácticas mediante las cuales se pretenda documentar fiscalmente la adquisición o enajenación de volúmenes de combustible que no correspondan con la realidad de las operaciones.

Pagarán una cuota correspondiente a la diferencia positiva que resulte de disminuir de las unidades de medida de combustibles enajenadas en el mes de que se trate, las unidades de medida adquiridas en el mismo mes, sin disminución o acreditamiento alguno, con el fin de que exista concordancia entre lo que se adquiere y lo que se enajena por los contribuyentes.

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Lo anterior, en el entendido de que una enajenación se perfecciona cuando se entrega el bien.

Vapeadores

Se propone que a los productores, fabricantes e importadores de “otros productos que contengan nicotina”, cumplan con la obligación de imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas, estuches, empaques, envolturas o cualquier otro objeto que contenga dichos bienes para su venta en México para combatir el comercio ilícito de estos productos.

El Ejecutivo pide al Congreso que el SAT cuente con las facultades para realizar las verificaciones en los lugares donde se vendan, enajenen o distribuyan los cigarros electrónicos y vapeadores, así como bolsas de nicotina a fin de constatar la obligación de imprimir los códigos de seguridad.

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En los cambios a la ley del ISR se plantea limitar deducciones a las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, ya que no podrán exceder 96.67% de sus ingresos acumulables.

Por otro lado, se amplía y mejora el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), pasa de ser obligatorio a opcional.

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