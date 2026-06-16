La atribulada cadena de restaurantes Pizza Hut será vendida por 2 mil 700 millones de dólares (mdd) por su empresa matriz, Yum Brands.

La firma de capital privado LongRange Capital está comprando Pizza Hut, a excepción de sus negocios en China, por unos mil 500 millones de dólares, informó la compañía el martes.

En tanto que Pizza Hut en China será adquirida por Yum China Holdings Inc. por aproximadamente mil 200 millones de dólares, indicó.

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Yum! Brands inició una revisión estratégica para explorar opciones para Pizza Hut en noviembre, después de que la cadena reportara una caída de las ventas en tiendas comparables.

Yum! Brands prevé que ambas transacciones se cierren en el tercer trimestre.

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