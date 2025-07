Pemex envía 3 mil 100 mdp en crudo a Cuba este año; expertos advierten que podría generar separación con EU

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene vigentes los cargamentos de petróleo, gasolinas y otros petrolíferos con destino a Cuba, reconoció la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

“Durante el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2025, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., exportó 19.6 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil barriles diarios de productos petrolíferos”, señaló el documento al que accedió EL UNIVERSAL.

Los envíos alcanzan un valor total de 3 mil 100 millones de pesos y se trata del séptimo trimestre consecutivo en que se exportan cargamentos de hidrocarburos al país que gobierna Miguel Díaz-Canel.

Estas ventas representaron 3.3% de las exportaciones totales de petróleo crudo de Petróleos Mexicanos, así como 1.9% de los envíos totales de gasolinas y otros petrolíferos:

“Las ventas de Gasolinas Bienestar S.A. de C.V. se realizan mediante contratos denominados en pesos a las tasas vigentes en el mercado. Contamos con procedimientos para garantizar que dichas ventas se realicen de conformidad con la legislación aplicable”, aseguró la empresa en su informe al regulador estadounidense.

Desde julio de 2023, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., subsidiaria de propiedad absoluta de Pemex, adquiere crudo y petrolíferos de algunas de las afiliadas de la compañía que dirige Víctor Rodríguez Padilla, para su exportación a la mayor de las Antillas.

“Esto es una decisión política más que económica que puede generar problemas severos a Pemex”, opinó Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.

Explicó que la compañía tuvo que crear la subsidiaria Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., por parte de la entonces empresa Pemex Transformación Industrial, para que las transferencias no se hicieran a través de PMI, la filial que se encarga de realizar el comercio internacional con Estados Unidos, ya sea la importación de gasolinas o exportación de crudo.

“Así, se busca evitar sanciones, ya que PMI sí hace transacciones en el sistema internacional de pagos y ésta puede enfrentar problemas, por eso el gobierno mexicano aclara que es mediante Gasolinas Bienestar S. A. de C. V.”, señaló en entrevista con El Gran Diario de México.

Apoyo histórico

El catedrático del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, indicó que este gobierno y los pasados han apoyado indirecta o directamente a los regímenes autoritarios en América Latina.

“Con el argumento hipócrita de la libre autodeterminación de los pueblos, México, desde 1959, nunca ha condenado al régimen cubano, tampoco lo hace con Venezuela, por ejemplo, no se le critica y México no emite juicios, es decir, lo tolera y le ayuda en una postura ahora de izquierda”, comentó.

México ha enviado señales que lo separan cada vez más de Estados Unidos, independientemente de las tensiones actuales por temas de narcotráfico.

Este 6 y 7 de julio, México participará como país observador en la reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): “Esto es indicio de que México privilegia ser parte de grupos de países económicamente importantes, para impulsar su política económica internacional y potenciar sus alianzas comerciales, pero sin aliarse explícitamente con gobiernos autoritarios les ayuda al no criticarlos abiertamente y mantener lazos diplomáticos y comerciales de apoyo, no rentables económicamente”, puntualizó Valencia.

Afinidad ideológica

La coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en la organización México Evalúa, Ana Lilia Moreno, dijo que los envíos a Cuba tienen un objetivo en términos de discurso político.

“Dado que nuestra administración, la pasada y la actual, son más afines a gobiernos como el cubano, ideológicamente hablando, se vuelve importante que la transacción reportada ante Estados Unidos rompe el paradigma de que el bloqueo económico, según políticos, es la razón por la que Cuba vive en la escasez y precariedad”, expuso.

“Siempre se le transfiere la responsabilidad al bloqueo de Estados Unidos, y ciertamente ese bloqueo existe, pero sólo para empresas americanas o sus subsidiarias y en el mercado financiero, internacionalmente Cuba no tiene acceso a financiamientos y a créditos como otros países.

Sin embargo, Cuba puede hacer comercio con quien quiera, y los otros países también enfrentan el riesgo de que la isla no pague”, añadió.

Hay quienes piensan que vender a Cuba petróleo o combustibles es mantener al régimen, lo cual no es del todo falso, porque es una dictadura y todo lo que entra a Cuba pasa por el gobierno cubano y en una completa opacidad y discrecionalidad de las autoridades, pero también es cierto que hay un pueblo que requiere energía y que verdaderamente la pasan fatal, se sabe que en la cultura cubana actualmente ya no se habla de apagones, se habla de alumbrones, es decir, de cuántas veces al día tienes luz, porque la normalidad es no tenerla”, apuntó la ejecutiva.

El 31 de octubre del año pasado, ya como presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo precisó que se va a seguir apoyando a Cuba con los hidrocarburos por razones humanitarias.

En tanto, la empresa Petróleos Mexicanos sigue arrastrando problemas severos en sus finanzas y en sus operaciones.