La situación financiera que vive Pemex será el principal reto fiscal que enfrente la próxima administración federal, donde las finanzas públicas seguirán presionadas si el nuevo gobierno decide seguir inyectando recursos a la petrolera, dijo el economista en jefe de Bank of America, Carlos Capistrán.

En conferencia de prensa, dijo que la situación de Pemex ha provocado su pérdida de grado de inversión, con lo que se debe tener cuidado de que mayores apoyos puedan afectar en el corto plazo la calificación de México.

“Cuando le pasas dinero vas vulnerando tus finanzas públicas. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si continúas haciendo eso, el riesgo que corres es que Pemex te arrastre y que entonces el gobierno federal también empieza a bajar su su calificación”, dijo.

Para 2024, Capstrán dijo que el riesgo está acotado ya que se conoce el presupuesto del gobierno federal además de se tienen contemplados recursos a Pemex, tal y como los anunciados este martes por la Secretaría de Hacienda con los cuales el gobierno federal eximió a la petrolera del pago de gravámenes por el pago de derechos de utilidad compartida correspondientes al cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.

En ese sentido, el economista dijo que espera que en el próximo gobierno se tendrá una consolidación fiscal por parte de la nueva administración ante las presiones cada vez mayores en las finanzas públicas del país.

“Quien llegue, quien sea la nueva presidenta y como quede el nuevo Congreso, creemos sí, México va a tomar las acciones necesarias, en este caso un recorte al gasto, para controlar este déficit”, dijo.

Para Capistran, la calificación de México está en riesgo solamente en caso de que la nueva administración no haga ajustes fiscales y siga apoyando a Pemex.

“Sí está en riesgo la calificación crediticia de México si no se hace un ajuste fiscal importante el siguiente año y si no se arregla Pemex de una forma en que el gobierno federal no tenga que estarle pasando dinero como lo ha estado haciendo en los últimos años. Es un sí condicionado si no se hace”, dijo.

Elecciones no inquietan a inversionistas, según Bank of America

El economista de Bank of America dijo que los inversionistas no están inquietos ante el proceso electoral en México.

“Cuando platicamos con los inversionistas en general, ven un proceso en México en donde no esperan mayores sorpresas. No vemos a los inversionistas preocupados por el proceso electoral”, destacó.

Bank of América espera una desaceleración de la economía mexicana a partir del segundo semestre desde 3% a 2%, en un contexto donde el nearshoring sigue siendo una gran oportunidad de atracción de inversiones en el país.

“La oportunidad más grande que tiene México hacia adelante es la relocalización de las cadenas de producción, el nearshoring”, dijo Carlos Capistrán.

