Petróleos Mexicanos (Pemex), es explicó que el humo reportado este miércoles en la Refinería Salina Cruz no fue un incendio sino una quema de gases expulsados por un movimiento operativo.
“No se presentó ningún incendio ni ningún riesgo a la integridad del personal o de las instalaciones de la refinería.
“El humo producido fue resultante de la combustión de los gases expulsados de la caldera durante el movimiento operativo”, explicó la firma en un comunicado esta noche.
Resulta que en redes sociales se dieron a conocer videos donde se reporta una columna de humo negro en esas instalaciones.
Pemex explicó que el día de hoy a las 10:45 horas se realizaron movimientos operativos para ejecutar reparaciones en una válvula de corte de vapor hacia el atomizador de combustible en la entra al quemador de la caldera CB-3 de la refinería.
Entre los movimientos operativos se hicieron recirculación en las plantas catalíticas, planta hidrodesulfuradora de gasóleos y se encendió el quemador de piso de emergencia de la refinería para mantener la seguridad del personal y las instalaciones por cualquier contingencia de sobre presionamiento de las plantas.
La refinería de Salina Cruz forma parte del Sistema Nacional de Refinación y es una de las más importantes para el país.
En la actualidad, el gobierno está construyendo una coquizadora para procesar más combustóleo y tener mejores resultados operativos.
La empresa enfrenta varios desafíos financieros, en su operación y de seguridad por el mercado ilícito de combustibles.
Este martes el gobierno presentó un plan para fortalecer a Pemex entre 2025 y 2026.
