El sector privado canadiense consideró que la Cumbre de Líderes del G7 del próximo mes en Kananaskis, Alberta, puede ser una oportunidad para que se reúnan los tres líderes de los países socios del Tratado entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) a fin de renovar su compromiso con dicho acuerdo.

Por lo que, el Consejo Empresarial de Canadá y sus miembros dijeron que si la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acepta la invitación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, a participar en dicho encuentro, el próximo mes, será una oportunidad para hablar sobre el T-MEC, ante la cercanía de su revisión.

El organismo empresarial canadiense dijo que la invitación que se extendió a la mandataria mexicana “refleja y refuerza la importancia de la alianza comercial y de inversión entre Canadá y México para la economía continental de América del Norte”.

Lee también Industriales y gobierno verificarán aumento de contenido nacional en manufacturas; buscan impulsar el programa Hecho en México

Además de que es una “oportunidad de organizar una reunión paralela trilateral durante la cual los tres líderes puedan renovar el compromiso de sus gobiernos con la exitosa revisión y prórroga del T-MEC”.

Los empresarios canadienses dijeron que “acelerar la revisión y prórroga del T-MEC es la mejor manera y, a nuestro juicio, la única manera de restaurar la certidumbre, la estabilidad y la previsibilidad necesarias para recuperar la confianza de los inversionistas que sustenta nuestra economía continental”.

Añadió que la voluntad del Primer Ministro de Canadá de “reunir a los líderes de América del Norte representa un paso positivo hacia el restablecimiento y la renovación de la estrecha asociación económica de la que se benefician los pueblos de los tres países”.

Lee también Ventas de petróleo se sitúan en mil 176 mdd; dejan de ingresar 376 mdd al erario solo en abril

Ello porque hace unos días, Carney envió una invitación a Sheinbaum a participar en la Cumbre de Líderes del G-7 –la cual integran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido--, a realizarse en Kananaskis, Alberta, del 15 al 17 de junio.

Por la mañana del miércoles 28 de mayo, Sheinbaum dijo que efectivamente el Primer Ministro de Canadá la invitó a la Cumbre, pero no confirmó su participación. Aunque, en respuesta a la posibilidad de que pueda haber un encuentro entre el mandatario estadounidense, Donald Trump; el canadiense Carney y ella, contestó “ya veríamos”.

Durante la conferencia de prensa mañanera de hoy la mandataria mexicano dijo: “…estamos evaluando frente a lo que hay en el país la posibilidad de asistir".

Sheinbaum dijo: "El día que hablé con el primer ministro de Canadá, que hablé para felicitarle, porque no había tenido oportunidad de hacerlo, y que hablamos de varios temas, entre otros del tratado comercial y la relación con Estados Unidos, él me invitó a que asistiera al G7, que va a ser en Canadá. Todavía no tomo la decisión de si voy a asistir o no, pero es una posibilidad. Le agradecí la invitación. México no es parte del G7, nos estarían invitando, hacen esta invitación como invitados especiales, digamos, y pues estamos evaluando frente a lo que hay en el país la posibilidad de asistir".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm