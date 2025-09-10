El próximo año, no sólo subirá 40% el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a los cigarros, también se endurecen las medidas en contra del mercado negro de ese tipo de productos dañinos para la salud.

Como parte del paquete económico 2026, se presentan cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) para combatir la evasión fiscal en el mercado ilegal de los cigarros.

Se propone tipificará como delito de contrabando vender, almacenar, o distribuir cajetillas sin el código de seguridad o que sea apócrifo.

De esta manera ya no sólo será una infracción para los productores, fabricantes e importadores, el no imprimir los códigos de seguridad con sanciones pecuniarias de 10 a 20 pesos por cada cajetilla.

Para ello se pone a consideración del Congreso de la Unión la propuesta de reforma del CFF que sea un delito equiparable al contrabando, con lo cual se dota a la autoridad de mayores instrumentos para combatir la evasión.

También serán señalados los que enajenen, comercien, adquieran o tengan en su poder por cualquier título de mercancía extranjera que no sea para uso personal, cajetillas de cigarro que no contenga impreso el código de seguridad.

Lo anterior como sucede en el caso de los marbetes de seguridad para las botellas de alcohol que cumplen la función de estampilla fiscal.

Así, las autoridades podrán mitigar cualquier tipo de operación ilícita, evitar la defraudación fiscal y combatir de manera frontal la corrupción.

