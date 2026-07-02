OpenAI propuso al gobierno de Estados Unidos una participación accionaria del 5% de su capital, en un intento del gigante de la inteligencia artificial (IA) de suavizar sus relaciones con la administración Trump, de acuerdo con el Financial Times (FT).

El director ejecutivo Sam Altman asegura que este tipo de participación financiera en la empresa, valorada en 852 mil millones de dólares (mdd), es la mejor forma de compartir los beneficios de la IA.

Altman planteó la idea en conversaciones con funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos el presidente Donald Trump, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó el FT citando a personas familiarizadas con las conversaciones.

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El acuerdo propuesto llevaría a que otras grandes empresas estadounidenses de IA cedan una participación similar. OpenAI ha sugerido que cada desarrollador destine 5% de su capital a un vehículo especial de inversión.

Este se modelaría a partir del Alaska Permanent Fund, que invierte la riqueza petrolera de ese estado y paga dividendos a los residentes, señaló el FT.

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Las conversaciones fueron descritas como incipientes, y cualquier acuerdo podría requerir una ley del Congreso, según el informe.

OpenAI y su competidor Anthropic han visto recientemente cómo el lanzamiento de modelos de vanguardia era bloqueado o limitado por el escrutinio del gobierno estadounidense.

Entretanto, Silicon Valley se muestra cada vez más preocupado por una acción unilateral de Washington para controlar el despliegue de la IA.

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