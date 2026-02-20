Washington.— Los aranceles pagados por empresas medianas de Estados Unidos se triplicaron a lo largo del año pasado, reveló una nueva investigación vinculada a uno de los principales bancos de Estados Unidos, otra evidencia de que el impulso del presidente Donald Trump por cobrar impuestos más altos a las importaciones causó una dis- rupción económica.

Los impuestos adicionales han significado que las empresas que emplean en conjunto a 48 millones de personas en Estados Unidos —el tipo de negocios que Trump había prometido reactivar— han tenido que hallar maneras de absorber el nuevo gasto, ya sea trasladándolo a los clientes, contratando a menos trabajadores o menores ganancias.

“Ese es un gran cambio en su costo de hacer negocios”, afirmó Chi Mac, director de Investigación Empresarial del JPMorganChase Institute, que publicó ayer el análisis.

Lee también Sheinbaum ve posible reducción de aranceles de EU a acero y aluminio; “sería muy bueno”, afirma

La investigación no indica cómo se transmiten los costos adicionales en la economía, pero señala que los aranceles son pagados por empresas de Estados Unidos. Forma parte de un conjunto creciente de análisis económicos que contradicen las afirmaciones del gobierno de que los extranjeros pagan los aranceles.

El informe del JPMorganChase Institute utilizó datos de pagos para examinar a empresas que podrían carecer del poder de fijación de precios de las grandes multinacionales para compensar los aranceles, pero quizá lo suficientemente pequeñas como para cambiar con rapidez sus cadenas de suministro y minimizar su exposición a los aumentos de impuestos. Las compañías solían tener ingresos de entre 10 millones y mil millones de dólares, con menos de 500 empleados, categoría conocida como “mercado medio”.

Los autores del análisis subrayaron en una entrevista que las empresas aún se están ajustando a los aranceles y señalaron que planean seguir estudiando el tema.