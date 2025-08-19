Grupo Financiero Multiva logró un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles operaciones de lavado de dinero.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Multiva dijo que esta compra quedará sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes.

“Con esta operación, Banco Multiva en su calidad de fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios.

"Asimismo, Banco Multiva incrementará su participación en dicho mercado, fortaleciendo el crecimiento de sus activos, como parte del plan estratégico de expansión aprobado por su Consejo de Administración”, dijo la firma.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre del primer semestre de 2025, el negocio fiduciario en México rebasaba los 11 billones de pesos, donde CIbanco tiene 28% del mercado, con un total de 3 billones 102 mil millones de pesos.

Cabe aclarar que hasta el momento los datos oficiales no muestran el traslado del negocio fiduciario a la banca de desarrollo, ni los cambios en la participación de mercado.

