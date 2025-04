En México no se puede hablar de desarrollo, justicia o crecimiento sostenible mientras millones de menores viven en pobreza o enfrentan condiciones indignas para aprender, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

De acuerdo con cifras oficiales “cuatro de cada 10 menores viven en condiciones de vulnerabilidad, y uno de cada 10 lo hace en pobreza extrema. La infancia más pequeña —de 0 a 5 años— es la que enfrenta mayores carencias de seguridad social y acceso a servicios de salud”.

En cuanto a la educación su cobertura es insuficiente. “La matrícula en secundaria y educación media superior se ha reducido, y el abandono escolar aumenta con la edad. La deserción en adolescentes responde, en muchos casos, a la necesidad de incorporarse al mercado laboral”.

Los menores de edad dejan la escuela por necesidad, ya que el 40% que decide dejar de estudiar lo hacen por falta de interés o porque no cumplen con los requisitos que se les piden o debido a que deben trabajar.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 muestra que “3.7 millones de menores trabajan, muchos en ocupaciones no permitidas, sin condiciones de seguridad ni respeto a sus derechos. De estos, casi 1.8 millones realizan actividades peligrosas, y el 60% no asiste a la escuela”.

Para la Confederación debe invertirse en el desarrollo de los menores de edad, porque “más de la mitad de los menores que viven en pobreza extrema, son indígenas o pertenecen a comunidades rurales, lo que evidencia una doble marginación”.

“La infancia representa el futuro del país. No podemos hablar de desarrollo, justicia o crecimiento sostenible si millones de menores enfrentan condiciones indignas para aprender. Las cifras son alarmantes: más de 26 mil escuelas carecen de agua, 20 mil no cuentan con lavamanos, cerca de 8 mil no tienen electricidad y casi 2 mil ni siquiera disponen de baños”, dijo la Confederación.

🎒 Este Día del Niño, recordamos que México tiene una deuda urgente con su niñez: garantizar una educación de calidad. Invertir en educación es invertir en el futuro. 📚🇲🇽



📝 Lee aquí la #OpiniónCoparmex de Lorena Jiménez Salcedo vía @Excelsior👇https://t.co/Tr5rPh5YdM pic.twitter.com/utM9thbska — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 28, 2025

apr/mgm