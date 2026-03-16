Los gobiernos de México y de Estados Unidos decidieron mover para el miércoles 18 de marzo la primera ronda formal de negociaciones, rumbo a la revisión del T-MEC, en lugar de iniciar este lunes 16 de marzo.

En su cuenta en la red social X, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que hoy tuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para presentarle el plan de negociación que llevarán a Washington, D.C, a la ronda bilateral. Ronda en la que no participará Canadá.

El Secretario afirmó en un mensaje: “Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del T-MEC: martes habrá reunión previa vía Zoom, miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU. México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”.

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La Secretaría de Economía informó que será hasta mañana que Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajarán a Washington, D.C. para realizar la reunión.

Se espera que Gutiérrez participe vía Zoom, desde mañana, en reuniones previas a la primera ronda, pero será hasta el miércoles cuando Ebrard inicie el diálogo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Esto se da luego de que el jueves pasado insinuó que se cambiaría la ronda, sin que se confirmara hasta el día de hoy.

Durante la Asamblea General de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), el 12 de marzo pasado, dijo: “Ya le avisamos a Estados Unidos que hay puente, que ya no, espérate al martes, ¿no? Porque si lo vas a sacar el lunes me arruinas el puente”.

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Sin embargo, fue en los primeros días de marzo que tanto la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Economía dieron a conocer que la primera ronda sería el 16 de marzo, sin que se haya emitido oficialmente ningún comunicado que dijera lo contrario.

Se espera que en esta primera reunión aborden tres temas: sustitución de importaciones de países fuera de Norteamérica, reglas de origen y seguridad de las cadenas de valor.

En dicha ronda no participará Canadá, aunque se espera que del 7 al 9 de mayo empresarios mexicanos y el gobierno de México visiten territorio canadiense para determinar la fecha en que se iniciará la ronda bilateral entre ambos países.

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