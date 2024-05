La baja inclusión bancaria que prevalece en México ha provocado la llegada de nuevos jugadores totalmente digitales al país, con lo que en dos años estarán totalmente operativos, dijo Fitch Ratings.

“En México, el boom digital acaba de comenzar, con un número cada vez mayor de participantes. Esperamos que alrededor de 12 bancos digitales estén plenamente operativos en el mercado en los próximos dos años”, explicó la agencia.

De acuerdo con un análisis del panorama bancario en los principales países de América Latina, Fitch resaltó que la ley de tecnología financiera de México ha limitado en cierta medida el número de participantes del sector financiero, lo que ha llevado a algunos nuevos participantes a comprar entidades reguladas, incluidos bancos, compañías financieras y casas de bolsa, para ampliar sus ofertas de servicios y al mismo tiempo cumplir con las pautas regulatorias.

“Brasil y México han visto aumentar las fusiones y adquisiciones entre fintech y bancos y las instituciones financieras no bancarias debido a la caída de la rentabilidad y al alto costo del capital debido al aumento de las tasas internas. No esperamos fusiones y adquisiciones entre los bancos más grandes de ninguno de los dos países, pero no descartamos algunas compras de cartera de préstamos”, dijo.

En tanto, resaltó que los bancos tradicionales de Brasil y México se están adaptando al mercado cambiante invirtiendo en innovación tecnológica, creando alianzas con fintech y marcas comerciales digitales y cerrando poco a poco sucursales físicas.

“Los mercados con baja penetración financiera, como México, tienen espacio para que crezcan los bancos tradicionales y los nuevos entrantes. Los préstamos al sector privado otorgados por instituciones financieras representan sólo el 36% del PIB, en comparación con un promedio del 54% del PIB en los países más grandes de América Latina”, añadió.

Si bien la llegada de nuevos jugadores está cambiando el mercado en México, Fitch Ratings dijo que los siete grandes bancos mantienen una alta concentración de activos en el sector, y es probable que la competencia de las fintech sea limitada, ya que los bancos mantienen la confianza de los clientes y reconocimiento de la marca, con amplia capacidad de financiamiento y amplia base de usuarios.

Cabe recordar que en enero pasado, entró en operaciones el primer banco digital en México, Bineo, de Banorte. De igual forma, se está a la espera de Openbank, de Santander y Hey, de Banregio, que ya tienen licencia bancaria.

Por su parte, Nu, se encuentra en proceso de obtener licencia bancaria, mientras que Revolut ya la obtuvo y Mercado Pago en breve comenzará el proceso, al igual que la plataforma mexicana Konfío.

