En mi mente sigue dando vueltas la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) hasta el punto de llegar a una cuasi crisis existencial. Las oportunidades, alcances y efectividad que nos puede dar la IA, me hacen pensar seriamente cual es el valor de los comunicadores y de los medios de comunicación.

The Washington Post utiliza IA para escribir artículos de noticias y para personalizar la experiencia del usuario. The New York Times la usa para identificar patrones en los datos de los lectores. BBC para crear resúmenes de noticias personalizados y Reuters para identificar noticias falsas y verificar la información. Sinceramente, he llegado a un punto de sentirme como un ratón sin salida. Pero en mi búsqueda de respuestas fue la misma IA la que me dio esperanza.

Según ChatGPT, el uso de IA tiene serias desventajas como la falta de creatividad al producir contenido original, el sesgo que puede tener el análisis de datos y selección de contenido, la pérdida de empleos para los humanos y algo clave, la implementación de IA puede ser muy costosa.

Algo de eso escribieron analistas de Morgan Stanley en un informe de hace unas semanas en el cual dice que la IA es una “oportunidad” de 6 billones (trillions en EU) de dólares. Pero eso es una oportunidad para unos cuantos y no para todos. Incluso especialistas de otros bancos de inversión como BofA y Goldman Sachs consideran que podríamos estar viviendo una exageración sobre los alcances de la IA. Ponen de ejemplo el boom del año pasado sobre el metaverso que, en la realidad, no se ha visto nada concreto y desequilibrante.

Sin embargo, ellos alcanzan a ver que en el futuro no muy lejano estaremos en la posibilidad de ver un modelo de comunicación uno a uno. Si antaño los medios de comunicación masiva eran analizados con el modelo de un solo emisor hacia muchos receptores, pronto podríamos ver a los medios con un emisor a un solo receptor. La hiper personalización de los contenidos.

Todo ello podría lograrse con la IA pues sabría qué contenidos le gustan a una persona, cómo y dónde le gusta recibirlos, qué nuevos productos se le puede ofrecer, pero, sobre todo, cuánto pagaría por ello. Ya algunos comienzan a pensar que esto podría caer en el terreno de la discriminación o la publicidad engañosa, lo que nos lleva a otro terreno que la IA nos invita a descubrir.

El mismo ChatGPT nos dice que estos sesgos, discriminaciones y desventajas de la IA en los medios de comunicación se pueden evitar con mayores criterios de diversidad y transparencia en la selección de datos. Asimismo, dice que se deben aplicar pruebas rigurosas para identificar y corregir los sesgos de la IA pero sobre todo, será forzosa la supervisión humana. Ya creo ver una alternativa.

La comunicación es una actividad humana que implica creatividad y responsabilidad lo que no debemos dejar a las máquinas. Aunque sea muy tentador.

Tercer grado

Un ejemplo de esa creatividad humana es el desarrollo de nuevos productos comunicativos. En ese contexto, la plataforma de contenidos informativos N+ lanza un nuevo programa de debate y análisis sobre el acontecer deportivo. Se trata de “Tercer Grado Deportivo” conducido por la periodista Denisse Maerker. El objetivo es abordar a profundidad temas de relevancia en el mundo deportivo y, en una clara señal de independencia editorial, participarán periodistas que laboran en distintas empresas como ESPN, TNT Sports, Fox Sports, Imagen TV y TUDN.

Así, María José González, David Faitelson, Alejandro de la Rosa, Javier Alarcón, Alberto Lati y André Marín, debatirán cada semana los temas deportivos de mayor interés. Tal y como lo ha planteado Daniel Badía, CEO de N+, se trata de ir más allá de los resultados para entrarle a fondo a los temas que pueden coadyuvar al progreso del deporte en el país. “Tercer Grado Deportivo” inicia el próximo lunes 10 de abril, y se podrá ver en las estrellas, así como en la plataforma ViX, y en nmas.com.mx

Ciberseguridad y Guerra

Este jueves se presentará el documento “Ciberseguridad en Tiempos de Guerra”, un análisis al conflicto entre Rusia y Ucrania. El Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC) presentará hoy los resultados de este estudio. En el documento se resalta que las personas son el primer eslabón de la cadena de vulnerabilidades, además de las implicaciones que estos ataques tienen a nivel organizaciones y su impacto económico. El documento busca fomentar la conciencia sobre la prevención y la implicación de vivir en un mundo conectado y de cómo la ciberseguridad se ha convertido en un factor clave a raíz de este conflicto a nivel mundial.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0