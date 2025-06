La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mazatlán solicita apoyo de los tres niveles de gobierno y el sector privado para frenar la caída de los visitantes en el centro de playa y los municipios aledaños, ya que pone en riesgo empleos y el bienestar de la región.

La presidenta de este organismo empresarial, Francis Cázares Oliveros, dijo que sus socios se esfuerzan para tratar de mitigar los efectos negativos que causa la inseguridad en Sinaloa, la cual estalló a niveles no vistos en septiembre pasado por la disputa entre los grupos criminales.

Esta situación daña la imagen de Sinaloa, incluyendo Mazatlán, el principal sitio turístico del estado.

Cifras de la Secretaría de Turismo muestran que la ocupación hotelera en el centro de playa fue de 44.9% en marzo pasado, 17 puntos porcentuales menos que hace un año.

Empresarios buscan aminorar la reducción de viajeros a través de inversión privada en eventos y publicidad en Mazatán, ya que la Federación y los gobiernos locales no están apoyando, de manera contundente, los atractivos del destino de playa y de los demás municipios.

Cázares Oliveros llamó a los demás empresarios a unir esfuerzos para enfrentar la situación como fue en Quintana Roo, donde se organizaron para compensar la desaparición en 2019 del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

“Cuando hay un hecho que no nos conviene, ellos le invierten a generar noticias positivas, pero ese dinero no sale del impuesto al hospedaje de 3% que maneja el gobierno, sino de la aportación de la iniciativa privada y es algo en lo que trabajamos nosotros, en generar conciencia de que no tenemos que esperarnos a que el gobierno haga todo”, indicó la dirigente empresarial.

“Tenemos que irle apostando porque finalmente nosotros somos los que vivimos de esto. Cuando menos tenemos es cuando más nos necesita el destino”, señaló la presidenta de Canaco-Servytur Mazatlán.

La iniciativa privada calcula que 80% de la economía mazatleca depende del turismo, sobre todo de los visitantes nacionales.

El gobierno federal dejó de recabar cifras de ocupación hotelera de Culiacán debido a los problemas de inseguridad y la percepción de violencia.

Cázares Oliveros dijo que las cadenas hoteleras han bajado las tarifas hasta 40% en aras de incentivar la llegada de viajeros al lugar.

“Nos estamos inspeccionando todos los días para ver quién le bajó, para poderle bajar, pero si no le bajamos no podemos vender, ya no tenemos el turismo de antes”, lamentó la ejecutiva.

Los esfuerzos de la iniciativa privada en Mazatlán fueron capitalizados la semana pasada cuando se organizó un Sashimi de un kilómetro y obtuvieron un Récord Guinness, evento que permitió que la ocupación promedio se elevara hasta 90%.