Un total de 8 mil 684 estaciones de servicio vendían ayer el diesel a más de 28.30 pesos por litro en el territorio nacional, precio estipulado en el acuerdo voluntario del gobierno federal con gasolineros, debido a las presiones que enfrentan en sus balances financieros, mostraron cifras de la agencia PetroIntelligence.

La muestra analizada por la compañía está integrada por alrededor de 11 mil gasolinerías, de un universo total de casi 14 mil que están registradas ante la Secretaría de Energía.

Los precios de los combustibles han continuado escalando como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, lo que ha afectado el suministro global de hidrocarburos, al grado de que el promedio del diesel en México se ubicó este lunes en 28.79 pesos por litro.

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Las cifras de PetroIntelligence y la Sener indican que el valor más alto se registró en Comondú, Baja California Sur, con 34.74 pesos por litro, seguido de Salamanca, Guanajuato, donde se comercializó en 32.99 pesos. En municipios como Urique, Chihuahua, e Isla Mujeres, Quintana Roo, el precio llegó a 31.50 pesos por litro.

Por su parte, en el Estado de México, municipios como Amecameca y Cuautitlán Izcalli reportaron precios de 31.99 y 31.75 pesos por litro de diesel, respectivamente.

El gobierno informó el 31 de marzo que el acuerdo voluntario con los empresarios consideraría un precio máximo de 28.30 pesos por litro de diesel.

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“De manera similar a la estrategia de gasolina regular, este acuerdo extraordinario convoca a la participación voluntaria de la mayoría de las empresas gasolineras que reflejarán menores precios de este combustible conforme las condiciones operativas relacionadas con inventarios, logística, distribución, precio en terminales y estímulo al IEPS lo permitan”, dijeron en un comunicado conjunto las secretarías de Hacienda, Energía y Pemex.

Para Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, Consultora Energética, los gasolineros tienen márgenes muy reducidos y por eso no se están alineando con el acuerdo del gobierno federal.

“Se entiende que es complicado para el gobierno federal tener que absorber toda la carga del subsidio, pero, finalmente, es una decisión política que tiene un costo significativo en las finanzas públicas. El pedir que los gasolineros tomen parte de la carga es cambiar las reglas del juego y modificar la estructura económica de la industria. Es un dilema muy complicado, porque el IEPS es una fuente de ingresos muy importante”, explicó.

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“Y luego hay que considerar que el ingreso extraordinario por exportación de crudo compensa en parte el costo del subsidio. No es lo mismo exportar un millón de barriles como en 2022, que exportar 500 mil barriles actualmente. El gobierno tratará de que el efecto en el gasto sea lo menor posible. Si no se aumenta el incentivo, tendremos combustibles más caros, y presiones inflacionarias”, agregó el especialista.

El gobierno federal ha reducido la exportación de crudo en los últimos años debido a que ha apostado por utilizar el petróleo que extrae en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), en el que destaca la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Esperan baja

Alejandro Montúfar, director general de PetroIntelligence, señaló que esta semana podría esperarse una reducción en los precios promedio del diesel, debido a que al cierre de la semana anterior los precios internacionales disminuyeron, lo que también se registró en las terminales de almacenamiento y reparto.

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Sin embargo, el efecto será gradual, aunado a lo que se registre en materia de estímulos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Se prevé que a final de la semana [el precio] llegue a 28.30 o 28.40. La rigidez que estamos viendo ahorita en el mercado deriva de que los inventarios fueron adquiridos a precios más altos; mientras vaya terminando la semana, iremos observando menores precios, ya que las estaciones se estarán surtiendo con producto a mejores precios”, dijo a EL UNIVERSAL.

No obstante, los agravios entre Estados Unidos e Irán continúan, afectando el flujo de embarcaciones petroleras en el estrecho de Ormuz, sin que a la fecha haya señales de que se termine el conflicto.

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Por otro lado, transportistas ya han comenzado a manifestarse en algunas localidades del país en contra de los altos precios del combustible, lo que se suma a otros desafíos, como la inseguridad en las carreteras del país.

Se prevé que el diesel llegue al final de la semana a 28.30 o 28.40. Fuente: PetroIntelligence y Pemex

Sheinbaum pide a la IP “no pasarse de lanza”

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un operativo de vigilancia a gasolinerías para que se respete el precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina magna y 28.30 pesos el diesel pactado con los empresarios del sector.

“Le pedí desde ayer a la Profeco, al procurador Iván Escalante, que a partir de hoy [lunes] estén revisando en todas las gasolinerías que no aumente el precio de la gasolina magna, porque en algunos lugares la están aumentando y no tienen razón los gasolineros para aumentarla, ninguna”, explicó.

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“Es un apoyo importante que se está haciendo a las familias mexicanas, no puede ser que los gasolineros se pasen de lanza, como dice aquí Iván, y estén aumentando el precio cuando se está apoyando”.

Sheinbaum dijo que el gobierno deja de recibir 5 mil millones de pesos a la semana por concepto del cobro del IEPS a gasolina y diesel que se subsidia.

“No puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba la gasolina magna y diesel”, recalcó.

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