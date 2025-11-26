Más Información

La marcha por el significó el cierre de negocios del centro de la capital del país, lo que generó pérdidas económicas y gasto en protección, dijo la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México ().

Indicó que las pérdidas estimadas por ventas no realizadas ascendieron a 21 millones 760 mil pesos, si se considera que se afectó a 4 mil 478 unidades de comercios, servicios y turismo.

A esa cifra se le suman los costos de protección, porque los establecimientos invierten para cubrir fachadas y contratar seguridad privada, lo que significó, solamente en la marcha de ayer martes, un gasto superior a los 38 millones 284 mil pesos en la jornada.

En un comunicado, la Canaco CDMX dijo que, por la recurrencia de las marchas, de la violencia, actos vandálicos, saqueos y cierres de vialidades que se registra en estas movilizaciones, el gasto acumulado por año se calcula en más de mil millones de pesos.

El organismo dijo que respetan el derecho a la protesta siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica y ordenada, a fin de salvaguardar la integridad de las personas, de los bienes públicos y privados.

“Reconocemos la legitimidad de la causa de erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, subrayamos la importancia de conciliar esta prerrogativa con el derecho al trabajo y a la libre circulación, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la capital”, expuso.

Dijo que cada marcha termina en un acto vandálico y se cierran vialidades se afecta la actividad comercial en zonas estratégicas del corredor Reforma-Centro Histórico.

