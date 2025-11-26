Este 25N, las mujeres de todo el mundo alzaron la voz con un mensaje claro: ¡ni una más! También te contamos por qué el petróleo y la juventud son las grandes apuestas del presupuesto 2026, mientras celebramos los 40 años del histórico viaje espacial de Neri Vela. Y en Baja California Sur… Grupo Firme se mete en broncas por cantar narcocorridos en pleno concierto. Todo esto y más en un solo lugar. Dale play y... ¡Entérate!