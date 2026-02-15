Más Información

Conforme evolucionan los hábitos de consumo, el precio de la cerveza en sube el doble de rápido que en .

Al monitorear las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que la bebida se encareció 4.4% en enero y lleva cinco meses seguidos ganándole la carrera a la inflación, cuya tasa fue de 3.8% al comenzar 2026.

Por su parte, el Departamento del Trabajo dio a conocer que el precio de la cerveza consumida en los hogares estadounidenses aumentó 1.7% en enero, mientras que la comprada fuera de casa se incrementó 2.8%.

El mercado de bebidas alcohólicas en la Unión Americana mostró un ajuste relevante el año pasado, según Nielsen IQ.

Las ventas en supermercados, tiendas de conveniencia y licorerías sumaron 110 mil millones de dólares en el país vecino, 3.4% menos que en 2024.

La baja fue en todos los segmentos y la cerveza, vino y destilados registraron retrocesos en valor y volumen, cuyo comportamiento se debe, en parte, al entorno económico, la moderación en el gasto y una mayor intencionalidad de compra.

Nielsen IQ señala que el consumidor estadounidense no dejó de comprar, pero redujo frecuencia y volumen.

En contraste, el segmento sin alcohol se consolidó como uno de los principales focos de crecimiento, cuyas ventas superaron los mil millones de dólares en 2025, un incremento de 19.2% contra 2024 y un aumento de 162.3 millones de dólares.

Dentro del segmento, la bebida sin alcohol fue de los pocos subsegmentos con crecimiento, al registrar alzas de 16.3% en dólares y 17.4% en volumen. En contraste, la cerveza total cayó 3.7%.

La información de Nielsen detalla que 95% de los compradores de bebidas sin alcohol también adquieren productos que sí lo contienen, por lo que el comportamiento sugiere complementariedad más que sustitución.

En conjunto, el panorama refleja un consumidor más selectivo, que combina indulgencia con control y que integra alternativas sin alcohol como parte estable de su repertorio de compra.

Generación Z

El estudio ¿Vivimos en un mundo posterior al sober curious, o todavía existe el juicio social en torno a las bebidas sin alcohol?, auspiciado por Heineken y realizado por Ipsos, reveló que 73% de la Generación Z ha probado bebidas low o no alcohol, por encima de los baby boomers, con 58%.

Uno de cada cinco consumidores declaró que combina versiones tradicionales y sin alcohol en reuniones sociales.

Sin embargo, persisten presiones sociales, ya que 51% admitió que en eventos terminó bebiendo alcohol pese a haber planeado lo contrario, y más de un tercio de la Generación Z reconoció haber sentido presión para consumir.

El estudio se realizó en cinco mercados: Reino Unido, Estados Unidos, España, Japón y Brasil. La encuesta incluyó a 11 mil 842 personas de 18 a 75 años, aunque en el país sudamericano el rango considerado fue de 18 a 65.

En el caso de México, la cerveza sin alcohol representa 39% de las ventas del portafolio de Heineken.

