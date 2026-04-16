Caldillo de jitomate complementado con puré de tomate de caja del supermercado o no cocinar platillos que utilicen esta hortaliza son algunas de las formas en las que las familias se las han ingeniado para cuidar su bolsillo y comprar lo mínimo de este insumo que ha elevado su precio.

Mientras, los locatarios de mercados públicos y recauderías han visto caer sus ventas hasta en un 30% desde hace unas semanas, aseguran, debido a la escalada de precios.

“Hay gente que se llevaba un kilo, kilo y medio y ahora se está llevando medio; personas que se llevan dos o tres jitomates nada más para la sopa”, dice don Jesús Vázquez, quien vende en el Mercado Martínez de la Torre, en la Colonia Guerrero.

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Con el alza de precios, los compradores cada vez ven más apretado su bolsillo. Foto: Karen Vázquez/ EL UNIVERSAL

En un recorrido por mercados públicos, se observó que el precio va desde los 35 pesos hasta los 60, todo depende del tipo de jitomate que se elija, pequeño o grande y la calidad, mientras que en el supermercado el kilo está en 59 y en una verdulería a 50.

Mientras los compradores miran las verduras, preguntan el precio y sólo toman algunas piezas, lo necesario, y si pueden, prescinden del jitomate, otra locataria, Jocelyn Moreno, enfatiza lo que les ha afectado el alza en los precios:

“Yo compro directo en la central de abastos y me han subido mucho los precios, con lo que ahorita compro una caja, antes compraba dos; una sola caja me sale al doble o al triple del precio”.

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Ella tiene el jitomate en 34, luego de que bajara unos pesos, al estar a inicio de semana en 50, lo que ha hecho que sus clientes mayoristas que antes le compraban hasta diez kilos ahora se lleven la mitad, además, destaca que otra de las verduras que ha tenido un alza exponencial es el pepino que antes estaba en 20 pesos y ahora lo oferta en 50.

“Vienen y se molestan un poco pero yo qué puedo hacer, me preguntan que por qué está tan caro y no sé decirles, pero sí está demasiado caro”, dice.

Con el alza de precios, los compradores cada vez ven más apretado su bolsillo como Rosa María Hernández que ha optado por acudir a una recaudería a comprar los jitomates maduros donde se los dan más baratos.

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“A mí me sirve porque hago puré o salsas, no es para rebanar si no para moler, a mí me conviene más que me lo den de 40 en 25”.

Con el alza de precios, los compradores cada vez ven más apretado su bolsillo. Foto: Karen Vázquez/ EL UNIVERSAL

Sobre el alza en algunos productos, debido a la inflación, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que hubo lo que calificó de un “ligero incremento” desde marzo principalmente en el precio del jitomate, papa y tomate, sin embargo, dijo que el gobierno trabaja con los comercializadores para que se mantenga la canasta básica.

La mandataria ha enfatizado que en las tiendas del ISSSTE el jitomate se vende en 20 al responder a los cuestionamientos sobre el aumento de esta hortaliza.

Al visitar una de estas tiendas, se constató que las bolsas de red que se venden de un kilo, tienen un precio de 19.90 pesos, sin embargo, varios de los jitomates no están maduros.

Al ser cuestionada sobre si es la única mercancía que tienen, una empleada responde que metiéndolos debajo de la estufa o envolviéndolos en papel de estraza maduran más rápido, además de que, explica, la venta está limitada a dos bolsas por persona.

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Con el alza de precios, los compradores cada vez ven más apretado su bolsillo. Foto: Karen Vázquez/ EL UNIVERSAL

“Puede costar 20 pesos, pero lo que estás comprando ya es calidad. No es por nada, pero mi jitomate está bonito y el de allá está feo”, sentencia Jocelyn, mientras que don Jesús asegura que si él mete esa clase de jitomate al mercado, terminan tirándolo.

“Está verde que no lo puedes comer al momento. No están para comer ya”, dice Rosa María.

En cuanto al precio de la carne el kilo de milanesa de res se encontró en 229 pesos, la molida de sirloin en 239 y la chuleta de cerdo en 119.

Mientras tanto los compradores intentan llevar menos posible los productos que aún no tienen fecha para estabilizar su precio.

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