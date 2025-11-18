UPL Corporation Ltd. (UPL Corp), proveedor global de soluciones agrícolas sostenibles, inaguró tres nuevos invernaderos de alta tecnología con una inversión superior a 1.5 millones de dólares que refuerza la ciencia, la sostenibilidad y la innovación agrícola en México.

Estas instalaciones, tres invernaderos de vidrio templado completamente automatizados y construidos por Richel Francia/México, son los primeros de su tipo en el país y se integran al Centro Global de Investigación NPP, que desde 2023 acumula más de cinco millones de dólares en inversión y reúne a un equipo de más de 20 investigadores especializados.

Los nuevos invernaderos de la empresa india UPL se enfocan en la agricultura sostenible mediante el uso de soluciones innovadoras para mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir el impacto ambiental.

Los invernaderos de Ramos Arizpe forman parte de la red global de innovación de UPL junto con centros en Francia y Estados Unidos, posicionando a México como un nodo estratégico para el desarrollo de soluciones agrícolas replicables en todo el mundo, aseguró la empresa en un comunicado.

A través de ensayos avanzados de bioestimulantes y estudios en condiciones controladas, se validará el desempeño de productos de la línea Natural Plant Protection (NPP), garantizando resultados científicos sólidos y escalables a otras regiones como China, Brasil o África.

En 2026, este centro incorporará además un laboratorio especializado en el estudio del modo de acción de bioestimulantes a nivel de expresión génica, consolidando a UPL como la primera empresa global en México con infraestructura de vidrio de última generación dedicada exclusivamente a la investigación agrícola.

Campos. Foto: Freepik.

México, pilar de red científica global de invernaderos de este tipo

Jai Shroff, Presidente y director general de UPL Ltd., destacó la relevancia del proyecto dentro de la estrategia mundial de la compañía.

“México se ha convertido en un pilar de nuestra red científica global. Estos invernaderos representan nuestra visión de un futuro agrícola impulsado por la ciencia, la colaboración y la sostenibilidad. Desde Coahuila, estaremos generando innovación con impacto real para los agricultores del mundo”, añadió.

Por su parte, Himanshu Panwar, director general de UPL LATAM, subrayó el papel de la región en el liderazgo científico y la creación de conocimiento aplicado.

“En UPL creemos que la sostenibilidad se construye a partir de la colaboración. Este centro de investigación es un punto de encuentro entre ciencia, industria y productores y refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones que fortalezcan la agricultura latinoamericana y el talento mexicano”, agregó.

Susana Estens, secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Coahuila, señaló la importancia de que Coahuila cuente con infraestructura de este nivel.

“La inauguración de estos invernaderos es un paso decisivo hacia una agricultura coahuilense y mexicana más innovadora, sustentable y competitiva. La colaboración entre la iniciativa privada, la academia y los productores es el camino para transformar el sistema agroalimentario en el estado de Coahuila”, dijo. Finalmente, Arnoldo Martínez, subsecretario de Fomento Agropecuario del Gobierno de Coahuila, reconoció el valor estratégico de esta inversión para el estado y el país.

Sedema da inicio al programa "Jardines para la Vida" (08/07/2025). Foto: Especial

“Coahuila se consolida como un punto de referencia para la innovación agroalimentaria. Este proyecto de UPL no solo genera conocimiento y empleo especializado, sino que impulsa la capacidad científica de México para enfrentar los retos del futuro en materia de sostenibilidad y productividad”, añadió.

Asimismo, se celebró la tercera edición del Consejo México Sostenible bajo el lema “Reinventando la sostenibilidad”, consolidando este espacio como una plataforma clave para el diálogo y la acción conjunta entre los principales actores del sistema agroalimentario mexicano.

Con esta tercera edición del Consejo México Sostenible, UPL reafirma su compromiso con la innovación, la ciencia y la colaboración como motores del cambio.

La compañía continúa fortaleciendo su propósito de transformar la agricultura global hacia un modelo más productivo, sostenible y resiliente, contribuyendo al bienestar de los agricultores y al desarrollo del sector agroalimentario de México y América Latina, aseguró.

Además, se presentó el Reporte de Sustentabilidad UPL 2024, que detalla los avances y compromisos de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza.

