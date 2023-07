La falla en los sistemas de Invex cumple su tercer día y los usuarios del banco no han podido acceder a la aplicación y surgen dudas sobre qué pasará en los casos donde se tenía que pagar una tarjeta, entre otros servicios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la directora general de atención a usuarios de la Condusef, Elisa Herrejón, informó que han estado en contacto con el banco y que se prevé que la falla quede corregida la tarde de este jueves.

De acuerdo con la funcionaria, no ha habido quejas formales por parte de los clientes del banco ante el organismo; sin embargo, hay mucha inquietud y dudas que se han canalizado a través de redes sociales.

“El problema empezó el día 10 de julio en la tarde con un problema en su sistema y los servidores que tienen contratados. No hubo un problema de fuga de información. No hay podido levantarlo porque están haciendo una renovación de su sistema interno y estiman que quede resuelto mañana jueves 13 de julio en la tarde”, explicó la funcionaria.

Ante las inquietudes de los usuarios, la Condusef informó que si está por vencer el pago de su tarjeta, que lo pueda hacer en sucursal o a través de los comisionistas con los que tienen convenio como Oxxo, Walmart, Chedraui, Farmacias Guadalajara, entre otros.

“Todos los usuarios que se vieron afectados por el servicio. Si ayer tenía que pagar la tarjeta y me enteró tardíamente que podía pagar la tarjeta en sucursal o en tiendas, les van a condonar los intereses y la comisión por pago tardío. Es un problema del banco y no van a perjudicar al cliente”, detalló.

En ese sentido, dijo que la interacción que se ha tenido entre clientes afectados por la falla de Invex ha sido a través de 605 tuits donde se menciona a la Condusef y se les indica los pasos a seguir en caso de querer interponer una queja.

“Ellos asumen la responsabilidad de que los usuarios no puedan acceder a la aplicación y pagar, no solamente su tarjeta de crédito, pudieron tener otros servicios, inclusive domiciliado. Todo aquello con afectación y que el cliente no haya podido realizar del 10 de julio al día que quede resuelto, Invex asume los intereses y comisión”, detalló.

La funcionaria dijo que en caso de que el banco haga un cobro a sus clientes, la Condusef tiene los elementos para intervenir formalmente, con lo cual están a la espera de que los sistemas de Invex regresen a la normalidad.

Los clientes afectados de Invex pueden enviar un correo a la dirección uneap@invex.com explicando que no pudieron pagar su tarjeta y el banco se compromete al no cobro de intereses por pago tardío.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Financiero Invex dijo que sus empresas subsidiarias Banco Invex Casa de Bolsa, Invex Operadora e Invex Consumo, han presentado intermitencias en sus operaciones diarias, cuya causa se encuentra exclusivamente en sus sistemas de infraestructura tecnológica.

“Les reiteramos a los inversionistas y clientes de Invex Grupo Financiero, que en todo momento los recursos de sus cuentas e información se encuentran totalmente protegidos ya que, como empresas financieras reguladas, contamos con los más altos estándares de seguridad y protección de información”, dijo.