La Comisión Europea anunció este lunes que ha abierto una investigación en profundidad contra la compañía Apple al concluir en un análisis preliminar que la tienda digital del gigante tecnológico estadounidense incumple la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.

En paralelo, Bruselas también ha abierto "un nuevo procedimiento por incumplimiento contra Apple -el tercero en total- porque sospecha que "sus nuevos requisitos contractuales para desarrolladores de aplicaciones de terceros y tiendas de aplicaciones" también incumplen la normativa comunitaria, indicó la Comisión Europea en un comunicado.

En caso de infracción, la Comisión puede imponer multas de hasta 10% del volumen de negocios mundial total de la compañía y hasta 20% en caso de reincidencia.

"Sin perjuicio del derecho de defensa de Apple, estamos decididos a usar las herramientas claras y efectivas de la Ley de Mercados Digitales para finalmente abrir oportunidades reales para innovadores y consumidores", declaró el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

La primera investigación, extendida, da continuidad a un expediente preliminar iniciado por el Ejecutivo comunitario el pasado 25 de marzo y se refiere a las reglas de la tienda digital de la firma de la manzana, App Store.

App Store podría estar impidiendo dirigir a sus consumidores a canales alternativos

Bruselas cree que las normas de la compañía "impiden a los desarrolladores de aplicaciones dirigir libremente a los consumidores hacia canales alternativos para ofertas y contenido".

La legislación europea estipula que quienes distribuyen sus aplicaciones a través de App Store deben poder, de forma gratuita, informar a sus clientes sobre "posibilidades de compra más económicas alternativas, dirigirlos a esas ofertas y permitirles realizar compras".

Pero la Comisión entiende que ninguno de los tres conjuntos de términos comerciales que rigen la relación entre Apple y los desarrolladores lo permite.

En "la mayoría de los términos comerciales" para desarrolladores, Apple sólo permite que estos redirijan a los clientes a través de un enlace a una página web (link-out) para concluir el contrato, en un proceso que está sujeto a varias restricciones "impuestas por Apple", explica la Comisión.

Esas restricciones impiden a los desarrolladores "comunicarse, promocionar ofertas y concluir contratos a través del canal de distribución de su elección".

Apple les cobra además una tarifa por cada compra de bienes o servicios digitales que un usuario realiza dentro de los siete días posteriores a utilizar un link-out desde la aplicación, práctica que el Ejecutivo comunitario cree que va "más allá de lo estrictamente necesario" para percibir una remuneración que el gigante digital sí tiene derecho a cobrar por facilitar la adquisición de un nuevo cliente.

La compañía puede ahora examinar los documentos y ejercer su derecho a la defensa, respondiendo por escrito a Bruselas.

En función de esas respuestas, la Comisión podría adoptar una "decisión por incumplimiento dentro de los 12 meses desde la apertura de los procedimientos el 25 de marzo de 2024", indicó la institución.

Nueva investigación a Apple por no respetar normativa digital comunitaria

Además, Bruselas ha iniciado una nueva investigación a Apple por no respetar la normativa digital comunitaria en lo que se refiere a los términos contractuales que ofrece a los desarrolladores y, en concreto, sobre la provisión de tiendas de aplicaciones alternativas o la posibilidad de ofrecer una aplicación a través de un canal de distribución alternativo.

En particular, la Comisión se interesa por la "Core Technology Fee" de Apple, sistema bajo el cual los desarrolladores de tiendas de aplicaciones de terceros y aplicaciones de terceros deben pagar una tarifa de 0.50 euros por aplicación instalada e investigará la estructura de tarifas impuesta.

Bruselas también analizará el proceso de Apple para descargar e instalar tiendas de aplicaciones alternativas o aplicaciones en sus teléfonos iPhone.

Simultáneamente, el Ejecutivo seguirá desarrollando la investigación preliminar en curso para aclarar si los controles y revisiones establecidos por Apple para validar aplicaciones y tiendas de aplicaciones alternativas para ser cargadas lateralmente respetan la Ley de Mercados Digitales que deben cumplir gigantes como Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook) y Microsoft.

Bruselas también está efectuando investigaciones preliminares a Alphabet en Google Play y Meta, y recopila información sobre Amazon.

En caso de infracción, además de las citadas multas, Bruselas también puede obligar a la firma en cuestión "a vender un negocio o partes del mismo, o prohibir al guardián adquirir servicios adicionales relacionados con el incumplimiento sistemático".

En paralelo, la Comisión ha cerrado un expediente que tenía abierto a Apple sobre ciertas restricciones que aplica a sus rivales. Tras la aprobación de la Ley de Mercados Digitales (DMA), Apple no puede obligar a desarrolladores de aplicaciones a usar su sistema de compras in-app, y no puede imponer restricciones monetarias o no monetarias.

Bruselas aclaró que el cierre de la investigación no supone concluir que Apple no ha actuado contra las normas, sino que continuará con sus averiguaciones sobre este caso dentro del marco que establece la ley DMA.

