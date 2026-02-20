Tras casi cinco décadas de operación, INTERprotección anunció una reconfiguración en su alta dirección con el objetivo de fortalecer su estrategia de expansión y responder a un entorno cada vez más competitivo en el sector asegurador.

Como parte de este movimiento, Santiago Casanueva fue designado Director General (CEO) del grupo, mientras que Juan Ignacio Casanueva, quien encabezó la gestión ejecutiva durante los últimos 20 años, asumirá de forma plena la Presidencia del Consejo, desde donde continuará definiendo el rumbo estratégico de la empresa.

De acuerdo con la compañía, la decisión responde a un momento de madurez organizacional, un cambio en su estructura directiva como parte de su evolución estratégica, apostando por las nuevas generaciones y el talento que definirá el futuro.

Foto: Juan Ignacio Casanueva, quien se desempeñaba como CEO y Presidente de INTERprotección

Continuidad con ajustes internos

Con más de 28 años dentro de la empresa, Santiago Casanueva asume la dirección general con un conocimiento profundo de la operación y del mercado asegurador. En esta etapa anticipó ajustes en la estructura interna y en los esquemas de liderazgo, aunque aseguró que el propósito y los valores del grupo permanecerán intactos.

La empresa destacó que estos ajustes buscan mejorar la capacidad de adaptación frente a los retos actuales del sector, como la digitalización, la gestión integral de riesgos y la demanda de soluciones más especializadas por parte de los clientes.

Nuevo ciclo estratégico

INTERprotección, especializada en corretaje de seguros, fianzas y reaseguro, considera este relevo como un paso clave para sostener su crecimiento de largo plazo y consolidar su presencia tanto en el mercado mexicano como en el ámbito internacional.

El anuncio se da en el marco de su 48 aniversario y coincide con una etapa de transformación tecnológica, impulsada por nuevos modelos digitales y una mayor competencia en la industria aseguradora.

Con este relevo, INTERprotección formaliza una transición generacional que busca combinar continuidad estratégica con una gestión operativa renovada, en un contexto marcado por la digitalización y la creciente sofisticación del mercado asegurador.