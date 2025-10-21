A unas horas de la aprobación de la nueva Ley Aduanera, se establecieron mesas de trabajo encabezadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de Agentes Aduanales y autoridades federales.

La finalidad es definir los mecanismos de implementación de la nueva Ley Aduanera, lo que implica las regulaciones secundarias.

Para que se implemente la Ley Aduanera deberá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se tendrán que elaborar el Reglamento y de las Reglas Generales de Comercio Exterior a fin de que se haga efectiva su publicación.

Lee también Hacienda y CNBV, ni pío

Por ello, a partir de este martes se iniciaron las mesas de trabajo en Palacio Nacional, en donde se reunieron el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Edgar Amador Zamora, el subsecretario de Ingresos de la SHCP. Carlos Lerma; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, el presidente nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), José Ignacio Zaragoza Ambrosi y el secretario de dicha asociación, Edgardo Pedraza.

Hace unos días la CAAAREM dijo que la nueva Ley Aduanera “representa un paso firme hacia aduanas más modernas, eficientes y con reglas claras, que fortalecen la competitividad nacional y la certidumbre operativa en el comercio exterior”.

Lee también Prevén 2.8 billones para gasto federalizado en 2026; en 2025 se pagó 89 mil mdp más de lo proyectado a entidades: SHCP

Hoy, el presidente de la Confederación, Ignacio Zaragoza Ambrosi, se reunió con expresidentes del organismo los que expresaron el compromiso del gremio con la seguridad nacional, la transparencia y las mejores prácticas en materia de comercio exterior.

El líder de la CAAAREM dijo que la función de los agentes aduanales “va más allá de la gestión aduanera: protege la economía nacional, garantiza la legalidad del comercio exterior y fortalece la confianza en las operaciones internacionales del país”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm