Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados rinden minuto de silencio en memoria de Bernardo Bravo; líder limonero fue asesinado en Michoacán

Diputados rinden minuto de silencio en memoria de Bernardo Bravo; líder limonero fue asesinado en Michoacán

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

El pleno de la aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la , que había sido devuelta desde el Senado por una modificación, en la que se estableció que su entrada en vigor será el 01 de enero de 2026.

La reforma fue aprobada por 343 votos a favor y 13 sufragios en contra. Plantea endurecer las medidas de y los trámites para la importación y exportación de mercancías, con el objetivo de combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando.

En el debate, el diputado morenista, Fernando Jorge Castro Trenti “favorecerá al crecimiento nacional del comercio, el adecuado mecanismo de las aduanas, y revertirá los actos de corrupción en las aduanas”.

Lee también

Por su parte, la diputada Teresa Ginez Serrano, del PAN, aseguró que cuando la reforma se ponga en marcha, “habrá un retroceso para el país que afectará a varios sectores empresariales”

Tras su aprobación, la reforma fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]