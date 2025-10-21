La economía mexicana habría registrado un débil crecimiento en septiembre pasado, con lo que habría ligado dos meses al alza, revelan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un incremento mensual de 0.1% en agosto y septiembre pasados respectivamente.

La actividad productiva del país avanzó debido a que el sector servicios habría registrado un aumento mensual estimado de 0.1% en septiembre, luego de un crecimiento de 0.2% en agosto.

Lee también México mantiene ventajas relativas, dice Banorte; advierte escenario complejo y con presiones arancelarias

El IOAE permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la actividad económica. Foto: Archivo

Por su parte, el sector industrial habría reportado un avance de 0.1% en el noveno mes del año, luego de una caída de 0.3% ya confirmada en el periodo inmediato anterior.

El IOAE anticipa para septiembre de 2025 un retroceso anual de 0.6% de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Se espera una disminución de 3.0% en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.8%, en el periodo de referencia.

El IOAE permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la actividad económica. Así, mientras que el IGAE y sus componentes se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes. Con esto, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales, explicó el Inegi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc