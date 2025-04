El presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, advirtió que la incertidumbre y la volatilidad actual debido a la guerra arancelaria provocarán "sin duda" un crecimiento económico "más lento" en los próximos meses e instó a llegar a acuerdos lo antes posible.

"La historia demuestra que las economías más abiertas tienden a crecer más rápido y a resistir mejor las fluctuaciones de las reservas y las crisis. (...) Los países deben preocuparse por la negociación y el diálogo. Es muy importante en esta fase, y cuanto antes lo hagamos, mejor", dijo en una conferencia de prensa telemática.

Banga se pronunció en vísperas de la reunión de primavera que su organismo mantendrá la semana que viene en Washington junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en plena tensión comercial por los gravámenes que Estados Unidos ha impuesto al resto de países, sobre los que ha aplicado una tregua parcial excepto para China, mientras prosiguen las negociaciones.

"Muchas economías en desarrollo aún mantienen aranceles más altos que las avanzadas. En promedio, de varios puntos porcentuales más altos en importaciones clave. Esto crea un riesgo real con los aranceles recíprocos y, sobre todo, de pérdida de competitividad. Una liberalización amplia, no solo con socios predilectos, puede ayudar a compensar estos riesgos", sostuvo.

Según el dirigente del Banco Mundial, los países con modelos de crecimiento impulsados por las exportaciones, en particular aquellos que dependen de materias primas o bienes manufacturados, "son mucho más vulnerables a las disrupciones".

Sin saber todavía el impacto de la coyuntura actual, avanzó que en coordinación con el FMI están apoyándose en su "caja de herramientas" y en experiencias previas, como la pandemia de covid, para ver cómo facilitar la productividad nacional y el comercio internacional en algunos de esos mercados emergentes.

Políticas arancelarias de Trump crean incertidumbre para el Grupo del Banco Mundial. Foto: IStock

Banga apuntó que los empleos estarán en el centro de sus reuniones del 21 al 26 de abril en la capital estadounidense, porque son estos "los que hacen que los países avancen", así como la implicación del capital privado.

"Con demasiada frecuencia la incertidumbre regulatoria, el riesgo cambiario y la inestabilidad política han mantenido a los inversores al margen. Por eso intentamos implementar es un enfoque diferente", afirmó.

Banco Mundial e inversores crean paquetes de préstamos estandarizados

El Banco Mundial, dijo, está trabajando con inversores institucionales como Standard & Poor's, BlackRock y otros fondos de pensiones para crear paquetes de préstamos estandarizados, liberando capital de estos fondos de pensiones y fondos soberanos de riqueza.

La pérdida de previsibilidad, recalcó, provoca cierto grado de "parálisis".

Las reuniones de primavera se producirán también en un momento en el que el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a cuestionar el multilateralismo y en el que su Administración se encuentra en plena revisión de las organizaciones a las que pertenece y da apoyo.

"Esa incertidumbre es real para el Grupo del Banco Mundial", dijo Banga. "Me gusta pensar en cómo optimizar el uso del dinero, trabajando con cada gobierno para ver si continúan aportando. No sé qué pasará, pero no tengo ningún problema con el diálogo que mantengo. Están haciendo las preguntas correctas y estamos intentando dar las respuestas adecuadas".

sg/mcc