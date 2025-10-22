Gruma, el gigante productor de harina de maíz y tortillas, registró un trimestre positivo pese a un entorno de consumo retador en Estados Unidos. Durante el periodo julio-septiembre de 2025, la compañía alcanzó ingresos por mil 635 millones de dólares, lo que representó un incremento de 1% respecto al mismo lapso del año pasado, según su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La compañia detalló que su volumen de ventas también avanzó 1%, al ubicarse en mil 96 mil toneladas métricas. Aunque el crecimiento fue moderado, la empresa destacó la resiliencia de sus principales divisiones y el impulso de su portafolio enfocado en innovación alimentaria y eficiencia operativa.

Explicó que la operación en Estados Unidos, su mercado más importante fuera de México, sigue enfrentando el impacto de una menor confianza del consumidor y la contracción del canal de food service. Aun así, detalló, logró mejorar su rentabilidad con un margen de flujo de 21.1%, gracias a eficiencias internas y a la expansión de su línea de productos saludables Better for You, que mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en supermercados y tiendas minoristas.

Lee también México y EU anunciarán acuerdos en migración, drogas y T-MEC en noviembre: subsecretario de Comercio

La empresa señaló que los consumidores estadounidenses muestran mayor interés por opciones saludables y nutritivas, tendencia que ha sido clave para sostener el desempeño de la división norteamericana pese al menor gasto fuera del hogar.

Foto: Especial/ Archivo

Europa y Asia: motores de crecimiento

En Europa, Gruma logró un aumento de 4% en su volumen de ventas y de 15% en sus ventas netas, apoyada en una estrategia comercial enfocada en mayor penetración de mercado y valor agregado en sus productos.

Mientras tanto, en Asia y Oceanía, la compañía reportó “muy buenos resultados”, con un crecimiento de 10% en el volumen de ventas, impulsado por la creciente demanda en países como Malasia, China y Australia.

Lee también Meta recorta 600 empleos de inteligencia artificial, pero sigue contratando para laboratorio de superinteligencia

México se mantiene firme

En tanto, Grupo Industrial Maseca (GIMSA), su brazo operativo en México, mantuvo un crecimiento estable de 1% en volumen de ventas, reflejo de una demanda sólida entre sus clientes industriales y minoristas.

Resaltó que su utilidad neta mayoritaria reportada en tercer trimestre del año en curso aumentó 3% con respecto al mismo periodo previo, con un total de 132.6 millones de dólares, Al mismo tiempo, la firma dijo que de julio a agosto, realizó inversiones por 44 millones de dólares, que destinó para mejoras y mantenimiento, principalmente en México, Estados Unidos y Europa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm