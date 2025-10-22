Más Información

, el gigante productor de harina de maíz y tortillas, registró un trimestre positivo pese a un entorno de consumo retador en Estados Unidos. Durante el periodo julio-septiembre de 2025, la compañía alcanzó ingresos por mil 635 millones de dólares, lo que representó un incremento de 1% respecto al mismo lapso del año pasado, según su reporte enviado a la (BMV).

La compañia detalló que su volumen de ventas también avanzó 1%, al ubicarse en mil 96 mil toneladas métricas. Aunque el crecimiento fue moderado, la empresa destacó la resiliencia de sus principales divisiones y el impulso de su portafolio enfocado en y eficiencia operativa.

Explicó que la operación en Estados Unidos, su mercado más importante fuera de México, sigue enfrentando el impacto de una menor confianza del consumidor y la contracción del canal de food service. Aun así, detalló, logró mejorar su rentabilidad con un margen de flujo de 21.1%, gracias a eficiencias internas y a la expansión de su línea de productos saludables Better for You, que mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en supermercados y tiendas minoristas.

La empresa señaló que los consumidores estadounidenses muestran mayor interés por opciones saludables y nutritivas, tendencia que ha sido clave para sostener el desempeño de la división norteamericana pese al menor gasto fuera del hogar.

Foto: Especial/ Archivo
Europa y Asia: motores de crecimiento

En Europa, Gruma logró un aumento de 4% en su volumen de ventas y de 15% en sus ventas netas, apoyada en una estrategia comercial enfocada en mayor penetración de mercado y valor agregado en sus productos.

Mientras tanto, en Asia y Oceanía, la compañía reportó “muy buenos resultados”, con un crecimiento de 10% en el volumen de ventas, impulsado por la creciente demanda en países como Malasia, China y Australia.

México se mantiene firme

En tanto, Grupo Industrial Maseca (GIMSA), su brazo operativo en México, mantuvo un crecimiento estable de 1% en volumen de ventas, reflejo de una demanda sólida entre sus clientes industriales y minoristas.

Resaltó que su utilidad neta mayoritaria reportada en tercer trimestre del año en curso aumentó 3% con respecto al mismo periodo previo, con un total de 132.6 millones de dólares, Al mismo tiempo, la firma dijo que de julio a agosto, realizó por 44 millones de dólares, que destinó para mejoras y mantenimiento, principalmente en México, Estados Unidos y Europa.

