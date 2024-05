Nueva York.- El aumento de los costes de reestructuración redujo los beneficios netos de The Walt Disney Company en el primer semestre del año fiscal a 1 mil 891 millones de dólares (1 mil 755 millones de euros), una caída del 25.8% en comparación con el mismo periodo de 2023.

Los costes de reestructuración pasaron de 221 millones de dólares en 2023 a 2 mil 052 millones en los últimos seis meses, señaló este martes el gigante del entretenimiento audiovisual.

Al mismo tiempo, sus ingresos se mantuvieron estables al alcanzar el primer semestre fiscal de 2024 (la compañía no sigue el calendario natural) un total de 45 mil 632 millones de dólares, un incremento del 067%.

La empresa destacó que el negocio de 'streaming', compuesto por las plataformas Disney+, Hulu y ESPN+, está cerca de alcanzar rentabilidad ya que perdió sólo 18 millones de dólares en el segundo trimestre del año fiscal en comparación con los 659 millones perdidos en el mismo periodo de 2023.

Los suscriptores de Disney+ Core aumentaron en más de 6 millones en el segundo trimestre del año fiscal al pasar de 111,3 millones a finales de 2023 a 117,6 millones el 30 de marzo de 2024. Las cifras también señalan que Disney+ perdió un 2% de sus suscriptores internacionales en el segundo trimestre.

Disney priorizará calidad sobre cantidad; hará menos producciones

Durante una teleconferencia con analistas y medios de comunicación tras el anuncio de los resultados, el consejero delegado de Disney, Bob Iger, declaró que la compañía está reduciendo el número de producciones de Marvel para concentrarse en la calidad.

Disney quiere producir sólo dos series de televisión al año del llamado Universo Marvel, mientras que el número de películas anuales no excederá de tres.

"Vamos a reducir lentamente el volumen para tener probablemente dos series de televisión al año, en vez de las cuatro que hemos tenido, y reducir nuestra producción de filmes quizás de cuatro al año a dos o un máximo de tres", declaró Iger.

El objetivo es llegar a un equilibrio entre secuelas y películas originales, en especial en filmes de animación.

El directivo de Disney también reveló que en 2025 se estrenarán un par de "buenas películas" y que se busca aumentar la temática de los Avengers.

Disney había anunciado con anterioridad que en 2025 estrenaría cuatro filmes del Universo Marvel: 'Captain America: Brave New World', 'Thunderbolts', 'The Fantastic Four' y 'Blade'. Y otras cuatro en 2026.

Este verano está previsto el estreno de 'Deadpool & Wolverine', la única cinta de Marvel de este año.





