Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Sheinbaum se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional; asumirá la presidencia del CCE el 10 de diciembre, detalla

Sheinbaum se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional; asumirá la presidencia del CCE el 10 de diciembre, detalla

El Fondo Monetario Internacional (FMI) abrió un centro regional de operaciones en Shanghái, China, con el objetivo de tener más información y datos sobre la región de Asia y el Pacífico.

En un comunicado, el organismo internacional informó que el nuevo centro será dirigido por el economista Johannes Wiegand.

Destacó que la nueva sede desempeñará un papel importante en la mejora de la colaboración de la institución con esa región del mundo.

Lee también

“Servirá de centro neurálgico para promover la investigación y el intercambio de conocimientos que puedan servir de base para las políticas en ámbitos de interés para los países emergentes y de renta media”, destacó.

El FMI indicó que la sede también tiene por objeto profundizar el diálogo y la divulgación con los países miembros, las instituciones regionales y otras partes interesadas de la región.

Agradeció a China sus contribuciones financieras al Centro del FMI en Shanghai y a sus instalaciones.

Johannes Wiegand es un economista del FMI con amplia experiencia en cuestiones de política económica mundial y regional. Aporta un profundo conocimiento institucional y está en condiciones de aprovechar una sólida red de responsables políticos y académicos de todo el mundo.

Tras la inauguración, se celebró el primer seminario de investigación del Centro de Shanghai sobre "Temas de actualidad en la investigación sobre política macroeconómica»".

El evento reunió a destacados académicos de la región y al personal del FMI para intercambiar opiniones sobre los retos y oportunidades de las economías emergentes, como la transformación estructural y el crecimiento, las finanzas, la inteligencia artificial y la innovación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]