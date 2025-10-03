Las empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) están trabajando con las autoridades tras las investigaciones sobre huachicol fiscal a partir de hallazgos de carrotanques que se incautaron en julio pasado, dijo el presidente de esta agrupación Francisco Fabila.

“Sin duda, ese es un tema que ven directamente las compañías. Nosotros como asociación de ferrocarriles no hemos sido involucrados en este aspecto. Sabemos que están trabajando y colaborando de manera muy plena, y como asociación no tendría mayor comentario que eso. Nosotros no formamos parte de ninguna investigación ni parte de lo que se haya hecho”, afirmó.

En la vigésimo segunda edición del evento Expo Rail, organizado por la asociación, Fabila señaló que el transporte de hidrocarburos en ferrocarril sigue este 2025.

“En el sector energético realmente hemos visto que se mantiene, se mantiene, no te puedo decir que esté disminuido, pero tampoco tenemos un incremento de volumen importante. Estamos viendo cómo continúan ingresando productos energéticos desde la frontera, pero también desde los diferentes puertos", dijo el presidente de la AMF.

En julio de 2025, autoridades del país incautaron 129 carrotanques que contenían huachicol fiscal.

El huachicol fiscal es la importación de aditivos, los cuales han sido pasados por otra fracción arancelaria en las aduanas fronterizas y de puertos para evitar el pago de impuestos correspondiente a combustibles automotrices, lo que sucede principalmente con el diesel, a causa de sus características.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) ha señalado que este problema ha ascendido que uno de cada tres litros de combustible que se distribuyen y venden en México son huachicol, ya sea fiscal, realizado en mezclas o de tomas clandestinas.