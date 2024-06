En 3 minutos, Ramírez de la O expone a inversionistas las prioridades a trabajar con equipo de transición de Sheinbaum Dijo que aceptó quedarse por tiempo indefinido al frente de la Secretaría de Hacienda y que se mantendrá la disciplina fiscal

"La candidata me pidió que me quedara como ministro de Hacienda y me quedaré por tiempo indefinido", dijo el funcionario federal a los inversionistas.