Carro completo de Morena saca susto a los mercados

El tipo de cambio se disparó y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se desplomó ayer tras los resultados de las elecciones, ante el temor de inversionistas de que el nuevo gobierno apueste por reformas que impacten el desempeño de la economía y el ambiente de negocios.

La divisa mexicana en los mercados internacionales cerró en 17.70 pesos por dólar, una depreciación de 4.14% o 70 centavos respecto al viernes, alcanzando su nivel más débil desde el 9 de noviembre pasado, según datos de Bloomberg.

El peso pasó de ser una de las divisas más apreciadas en el año a una de las más depreciadas por mayor aversión al riesgo sobre México, dijo Gabriela Siller, directora de análisis de Grupo Financiero Base.

El dólar al menudeo cerró en 18.11 pesos en las ventanillas de los bancos, 3.78% o 66 centavos por arriba del cierre del viernes pasado, indican datos de CitiBanamex.

En tanto, el Índice de Precios de Cotizaciones de la BMV registró un desplome de 6.1%, su peor caída desde el 9 de marzo de 2020, cuando cayó 6.4%, previo a que se dieran a conocer las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia. Al interior, 34 de las 35 emisoras del indicador registraron pérdidas.

Temor generalizado

La depreciación del peso y la caída de la Bolsa se debió a un sentimiento de temor internacional por los resultados electorales en México, sobre todo ante las implicaciones a presentarse si el partido en el poder visualiza cambios, a la espera de confirmarse su mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, comentó Janneth Quiroz directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.

Desde el enfoque de los inversionistas, la mayor preocupación se encuentra en posibles cambios a la Constitución, propuestas sobre una reforma electoral y sobre organismos autónomos, así como cambios en la Suprema Corte, agregó.

Con la mayoría, Morena podría hacer modificaciones en la Constitución y, en particular, hay temor de que quiera cambiar el mandato del Banco de México (Banxico) a un modelo dual, como el de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, de estabilizar la inflación y estimular el crecimiento, o que quieran limitar su autonomía, advirtió Siller.

Carro completo de Morena saca susto a los mercados

“A la Bolsa no le gusta el poder absoluto”, escribió en X el vicepresidente y director de inversiones de la operadora de fondos Franklin Templeton México, Luis Gonzali.

Lo anterior, explicó en entrevista, por lo que significa que el resultado electoral fue “carro completo”. Refirió que en los mercados financieros había un escenario previsto sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia, pero considerando que el Legislativo iba a estar dividido con balance.

“Para efectos prácticos, es mayoría calificada. Eso es lo que no tenía descontado el mercado”, matizó. “Al mercado no le gusta la incertidumbre, le gusta tener claro hacia dónde va, y este cambio en el escenario base es lo que provoca la volatilidad, no le gusta”, explicó.

En un análisis, el banco suizo UBS coincidió en que “podría haber una influencia considerable de las facciones más radicales del partido para impulsar su agenda, como reformas al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral y el sistema de pensiones”, resaltó.

Finanzas bajo presión

Otro tema que inquieta a los inversionistas es la estabilidad de las finanzas públicas. Para 2024 el presupuesto contempla un déficit presupuestario de 5% del PIB, el más alto desde 1988, y para 2025 se proyecta que caiga a la mitad.

Sin embargo, con un gobierno elegido por amplia mayoría y una fuerte capacidad para la aprobación de leyes en ambas cámaras del Congreso, surgen dudas sobre lo verosímil de una reducción a la mitad del déficit en el primer año del siguiente sexenio, agregó Siller.

En opinión de James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, es probable que la volatilidad sea temporal. Puede seguir cayendo el tipo de cambio y no se puede descartar que se acerque a 18 pesos por dólar y que la Bolsa se quede en niveles inferiores, pero es posible que el mercado se acostumbre a los resultados de la elección.

“Es un nerviosismo e incertidumbre generalizados, por lo menos en las clases de activos más importantes”, señaló Gonzali, aunque descartó por ahora que pueda haber una salida abrupta de capitales extranjeros, ya que el tipo de cambio podría ser más “apetitoso”.

Sobre a cuánto pudiera durar la volatilidad e incertidumbre, consideró que dependerá de los discursos subsecuentes y nombramientos del gabinete de Sheinbaum.

“Vamos a tener volatilidad para rato en los siguientes meses, de aquí a octubre vamos a ver un mercado muy sensible a todo lo que tenga que ver con lo político”, previó.