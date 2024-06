Los retos en materia fiscal y la complicada situación financiera que atraviesa Pemex son los temas más urgentes que deberá atender la próxima administración que será encabezada por Claudia Sheinbaum, dijo Mifel.

“La futura presidenta disfrutará una luna de miel muy corta, pues deberá atender de forma urgente temas asociados a finanzas públicas y a Pemex. El reporte de finanzas públicas del primer trimestre de 2024 lo muestra de manera contundente”, dijo la firma.

En un comentario sobre el resultado de la jornada electoral del domingo, la firma recordó que en el acumulado a ese mes, el gasto neto crece 18.1% a tasa anual y la recaudación presupuestaria avanza a ritmos más modestos de 5.8%, de tal suerte que el déficit fiscal presupuestario alcanza los 377 mil 540 millones de pesos.

“Esta cifra no tiene precedente y no es sostenible; estaríamos añadiendo aproximadamente 16 puntos porcentuales del PIB a la deuda pública en un año. Por otra parte, el reporte mencionado también confirma que Pemex ya no es, en el neto, un contribuyente a las finanzas públicas: de cada peso de ingresos petroleros, Pemex se queda con 82 centavos y el fisco con 18; en 2018, la proporción era 48 centavos para Pemex y 52 para el gobierno federal. Si se añaden las transferencias, hoy Pemex nos cuesta a los contribuyentes”, resaltó.

De acuerdo con Mifel, si a estos temas se añaden los de la agenda pública amplia, tal es el caso de seguridad, relación bilateral, agua, electricidad y por supuesto, gobernabilidad, la nueva administración tendrá que hacer definiciones claras desde que arranque la transición.

En ese entorno, comentó que los mercados estarán a la expectativa, en un escenario donde el tipo de cambio inició la jornada un día después de las elecciones con presiones para el peso.

“Esta reacción sugiere un evento de cola muy distinto al que habíamos planteado. Esperábamos una reacción del mercado cambiario en respuesta un resultado reñido de la elección. En cambio, se presenta un escenario de victoria muy holgada de la candidata oficialista al grado de obtener mayorías calificadas que harían susceptibles modificaciones constitucionales. Pensamos que en los próximos días los mercados estarán muy atentos a si ello implica, más que un movimiento al centro, una radicalización por parte del partido en el poder”, comentó.









