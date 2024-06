Bruselas.— La aplastante victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales del domingo genera sorpresa, preocupación, esperanza y cuestionamientos entre los observadores de la política mexicana en Europa.

Asombro, porque la estrategia de polarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la que fue cómplice la oposición, inclinó radicalmente la balanza hacia el oficialismo.

Inquietud, por la concentración de poder en el movimiento encabezado por el partido Morena tras los comicios. Durante la administración de López Obrador los ataques fueron permanentes contra los contrapesos al poder, ahora con la fuerza electoral acumulada existe el riesgo de que éstos se aticen.

Lee también: Estas son las diferencias y similitudes de AMLO con Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México

Hay expectativa sobre la posibilidad de que Sheinbaum pase página al encono entre la sociedad mexicana y que tanto daño causa a la nación.

Al mismo tiempo, hay dudas sobre el perfil de la presidenta electa, el futuro de López Obrador, la armonía en el interior de las distintas “tribus” de Morena y el papel del Ejército, que durante el último sexenio concentró como nunca poder en México.

“Los resultados del domingo causan sorpresa y preocupación. Por un lado, la estrategia de polarización de AMLO dio resultado con una victoria aplastante”, dice a EL UNIVERSAL Günther Maihold, profesor del Instituto para América Latina de la Universidad Libre de Berlin.

“Por el otro, hay la preocupación de que el carro completo deje al país sin contrapesos, da vía libre a Morena en sus decisiones”.

El politólogo asegura que si bien esta situación crea mayores espacios de acción a Sheinbaum frente a la influencia y sombra de López Obrador, “al mismo tiempo genera cierta inquietud de que estos checks and balances, que son la base de la democracia, no puedan funcionar, creando una situación en la que las posiciones de las minorías ya no puedan tener la presencia que debieran”.

Así que la moneda está en el aire, dice el investigador en ciencia política, debido a que todo dependerá del actuar de Sheinbaum y de su capacidad de deshacerse de las cabezas ideológicas presentes en Morena, las cuales tuvieron rienda libre durante el mandato de López Obrador.

“La gran pregunta es si podrá ponerles coto para enfocarse en su línea más tecnócrata, racional y menos ideologizada”.

Maihold afirma que no habrá necesidad de esperar mucho para disipar las incógnitas respecto a Sheinbaum, de inmediato deberá afrontar problemas concretos y urgentes como el acceso al agua y el suministro de energía.

Además, tendrá que lidiar con un nuevo presidente en Estados Unidos que, independientemente de que sea Joe Biden o Donald Trump, impondrá una política más dura en cuanto a migración, lucha contra el narcotráfico y el tratado de libre comercio.

Gilberto Rescher, coordinador del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo, Alemania, más que preocupación, maneja interrogantes sobre lo que viene para México. Afirma que el carro completo puede ser una oportunidad, pero al mismo tiempo un problema. Además, por sí solo no es suficiente para resolver los desafíos más complejos de México, como la violencia, la corrupción, el abuso de poder y los ataques a la prensa, asuntos que tienen que ver con otros niveles de gobierno y con los poderes fácticos.

Lee también: Claudia Sheinbaum se reúne con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O

“Queda por ver qué pasará con AMLO, si se retira como lo hizo la canciller alemana Angela Merkel; con las cuestiones que disfrazó el gobierno actual, como fueron las críticas a los megaproyectos y la tendencia problemática de darle más poder al Ejército. En América Latina no puedes gobernar contra el Ejército, pero tampoco debes darle tanto poder como lo hizo AMLO.

“El gobierno de AMLO no es uno de izquierda, porque tendría que tener elementos participativos, elementos dirigidos a la gente más allá de las ayudas, una participación real, escuchar a la gente. Eso hace falta para que sea un cambio real”. Al estudioso germano no le sorprendió el resultado. La crítica a las clases medidas y la burguesía gustó a la mayoría, al igual que las ayudas públicas.

“No hay que darle mucha vuelta. Lo que nos dice el resultado del domingo fue un tremendo voto por la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, por López Obrador y la presidenta electa”, dice Wil Pansters, profesor de antropología política y social de América Latina en el Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Utrecht, Países Bajos. “También es un reflejo del fracaso de la coalición opositora, no supo articular una propuesta alternativa al actual proyecto de nación”, dice.

Pansters afirma que el resultado abre la expectativa para que Sheinbaum ponga punto final a la polarización de la sociedad mexicana, la cual sólo podría finalizar si contribuye la oposición, con la limpia en el interior de sus filas y la renuncia a la estrategia de “tirar lodo”.