Mientras este martes la mayoría de monedas cedieron terreno ante el dólar, el peso mexicano se apreció 0.2% y finalizó en 17.13 unidades por dólar, su cierre más fuerte desde mayo de 2024, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El peso se posicionó como la tercera divisa más fuerte durante la jornada, destacaron estrategas de Banorte.

Analistas de Monex indicaron que el peso se benefició de la opinión de Fitch sobre la actividad económica local, lo cual reduce el sentimiento de aversión al riesgo de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y favorece el atractivo de la moneda.

Al menudeo, el dólar se vendió ayer en 17.59 pesos en ventanillas de Banamex, mismo precio del lunes.

Expertas de Banamex señalaron que el superpeso ha sido favorecido por el mayor apetito al riesgo de los participantes del mercado y las tasas de interés elevadas del país.

Sin embargo, opinan que los movimientos recientes indican presiones sobre el peso en la antesala del T-MEC.

Sufren mineras

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.3% para terminar en 71 mil 156 puntos.

Destacaron las pérdidas de casi 4% de las mineras Peñoles, Grupo México y Frisco debido a la caída en las cotizaciones del oro, plata, cobre y la mayoría de metales.

El precio de la plata perdió 5.7% y cerró en 73.55 dólares por onza, el menor registro desde el 1 de enero, indica Bloomberg. En Banorte opinan que el oro y la plata bajaron debido al cierre de Asia por el Año Nuevo Lunar.

Los principales índices de Estados Unidos subieron 0.1% y los sectores de tecnología y financiero fueron los más beneficiados; Apple se elevó 3.2%.