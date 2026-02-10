Miami.— La depreciación del dólar, en su menor nivel en cuatro años, y la tasa de desempleo en Estados Unidos, una de las mayores desde 2021, impactan a las remesas que reciben las familias en Latinoamérica, en particular a México, país que experimentó una caída de casi 5% en 2025.

El dinero enviado a México decreció 4.6% a 61 mil 791 millones de dólares en 2025, el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, una disminución que acabó con 11 años consecutivos de crecimiento, reveló la semana pasada el Banco de México (Banxico).

En contraste, un informe de la organización Diálogo Interamericano estimó que las remesas crecieron 8%, a 158 mil millones de dólares, en nueve países que concentran más de 90% de estos flujos: Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Jamaica.

Pero, pese al incremento, expertos advierten de la pérdida en el poder adquisitivo de las familias que reciben remesas en Latinoamérica porque el dólar se depreció 10% en 2025, su peor valor desde 2017, y tocar su nivel más bajo en cuatro años hace dos semanas.

La debilidad del dólar responde a un “panorama” económico “no muy saludable” en Estados Unidos que también impacta en “la economía del hemisferio y la economía global”, advirtió en entrevista la economista Alejandra Y. Castillo, consejera global del Public Spend Forum (PSF).

“Yo mando remesas a la República Dominicana, tengo familiares que mandamos nuestras remesas a nuestros seres queridos, ese dólar ya no está yendo tan lejos, como decimos, en su poder adquisitivo”, expuso Castillo, quien fue secretaria asistente para el Desarrollo Económico del Departamento de Comercio (2021-2024).

Dólar barato: ‘arma de doble filo’

Funcionarios de la Administración de Trump han impulsado un dólar débil para fomentar las exportaciones, pero la experta lo percibe como “un arma de doble filo” por su impacto en el poder adquisitivo en Estados Unidos y el exterior.

Aunque “por un lado se dice que beneficia a las exportaciones porque se hacen más baratas”, la especialista señala que, “por otro lado, hace que las importaciones sean más caras”, lo que “sube la inflación” en Estados Unidos.

“Dada la situación actual, donde la economía de Estados Unidos ahora mismo está en un momento de ser muy poco predecible, realmente lo que hace es añadir más a esa poca predictibilidad que hay en el mercado en estos momentos”, consideró.