La Secretaría de Economía informó que revisará la cuota compensatoria, que se dio a conocer en octubre del 2025, a bicicletas para niños, hechas en China, porque una empresa importadora asegura que ya no existe producción mexicana, sino que actualmente se ensamblan con piezas chinas.

Desde octubre del 2025 la dependencia federal decidió imponer cuotas compensatorias que van de los 13.12 a los 57.19 dólares por pieza, por considerar que la importación de bicicletas para niños originarias de China afectaba la fabricación nacional.

En el Diario Oficial de la Federación la dependencia dijo que la revisión se hará a petición de la empresa Importacop, la cual aseguró que esas cuotas compensatorias se pusieron para proteger a la industria mexicana, sin embargo, actualmente “no existe producción nacional de bicicletas para niños”.

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Importacop dijo que a la fecha las fabricantes nacionales “importan las partes principales y las ensamblan en territorio nacional, por lo tanto, no existe daño a la producción nacional”.

Por ello la importadora de bicicletas para niños propuso que el periodo de revisión sea del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025.

Argumentos

La Secretaría de Economía dijo que la empresa "presentó argumentos y pruebas con objeto de sustentar su solicitud de revisión respecto de la existencia de la rama de producción nacional de bicicletas para niños, los cuales constan en el expediente administrativo del caso y fueron considerados para la emisión de la presente Resolución”.

Para que una empresa sea considerada productora, debe intervenir en todas las etapas del proceso integral de fabricación. Esto supone encargarse de la elaboración del cuadro y la tijera, incluyendo el corte, doblado y soldadura de los tubos de acero o aluminio según el modelo a fabricar.

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También debe realizar la limpieza, lavado, galvanizado o pintado de estas piezas antes de enviarlas al área de ensamblaje. Asimismo, corresponde efectuar el enrayado de los rines e instalar los niples, cámaras y llantas, además de colocar en el cuadro componentes como la taza de centro, el eje, la multiplicación, los conos y la taza de dirección de la tijera.

Si una empresa únicamente participa en las fases de armado o ensamblaje no puede ser considerada productora.

De acuerdo con el documento publicado hoy las productoras nacionales son: Bicicletas Cinelli, Bicicletas Mercurio, Bicicletas Supermex, Bicicletas Veloci, Corporativo La Bici, Distribuidora de Bicicletas Benotto, Grupo Empresarial Nahel, Motos y Bicicletas Goray y Rebimo de Guadalajara. Mientras que las importadoras son Comercializadora México Americana.

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