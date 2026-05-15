El año pasado, se fabricaron un millón de bicicletas en el país, de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas (Anafabi).

Si bien la producción registró un incremento de 1.2% respecto a 2024, la industria se encuentra por debajo de sus niveles históricos.

“Hace más de una década México producía 2 millones de bicicletas al año”, indicó la Anafabi.

Los fabricantes nacionales como Mercurio, Benotto, Grupo Rebimo y Monk enfrentan retos estructurales como las importaciones provenientes de China a un precio algunas veces considerado como subvaluación.

Además de prácticas de comercio ilegal que distorsionan la competencia y el alza en costos de insumos.

“La industria mexicana de la bicicleta opera en un entorno desafiante marcado por la fuerte presión de las importaciones, particularmente de origen asiático”, expuso la Anafabi.

“Cuando el volumen importado equivale a más de la mitad de lo que se produce en el país, se genera una competencia desigual que desplaza la producción nacional, reduce márgenes y limita nuevas inversiones en el sector”, agregó.

De acuerdo con la asociación, 30% de las bicicletas que se venden en el país son de fabricación nacional y el resto importadas.

Los segmentos de mayor venta son bicicletas infantiles, urbanas y de montaña. El año pasado, la venta de bicicletas registró un incremento de 47% respecto a 2024, lo que refleja una recuperación del mercado.

Sin embargo, la importación de unidades provenientes de China equivale a 60% de la producción nacional, lo que refleja la fuerte presencia de estas bicicletas en el mercado.

En octubre de 2025, la cuota compensatoria para bicicletas infantiles originarias de China se incrementó de 13.12 a 57.19 dólares por pieza, debido a que las importaciones crecieron 48% entre 2023 y 2024.

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